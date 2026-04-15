Cuándo se estrena la temporada final de la serie El Encargado con Guillermo Francella

Guillermo Francella en El Encargado.

La cuarta y última temporada de El Encargado , la exitosa serie creada por la dupla de Mariano Cohn y Gastón Duprat y protagonizada por Guillermo Francella y gran elenco, se estrenará el próximo viernes 1 de mayo en Disney +.

En esta nueva entrega, Eliseo ya no solo domina los hilos de su edificio, sino que ha logrado posicionarse como la figura con mayor influencia en todo el territorio nacional. Sin embargo, su hegemonía no estará exenta de peligros extremos.

Lo que vendrá.

Lo que vendrá. Meryl Streep protagonizará la serie de The Corrections

Prendé la tele. Netflix estrena una serie documental sobre la vida de Ronaldinho

La trama central de este cuarto ciclo girará en torno a una conspiración de alto nivel liderada por su eterno adversario, Matías Zambrano (Gabriel Goity).

El objetivo del abogado es claro: provocar la caída definitiva y la ruina total del encargado. Este enfrentamiento promete quebrar cualquier barrera ética o legal conocida hasta ahora en la ficción.

image Guillermo Francella en la serie El Encargado.

Guillermo Francella y gran elenco

Junto a Guillermo Francella y Gabriel Goity, regresan actores clave como Manuel Vicente (Gómez) y Gastón Cocchiarale (Miguel). La gran novedad es la llegada de Arturo Puig, quien interpretará al presidente.

También regresan Daniel Aráoz, Miriam Odorico, Darío Barassi, José María Listorti, Alan Sabbagh y Alejandro Paker, entre otras figuras.

La temporada contará con la presencia de Luis Brandoni, Norman Briski y Mirta Busnelli, además de las actuaciones de Benjamín Vicuña, Claudia Fontán y Diego Velázquez.