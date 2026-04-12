Meryl Streep protagonizará la serie de The Corrections

Meryl Streep protagonizará una serie de Netflix basada en la exitosa novela de Jonathan Franzen “The Corrections”. El proyecto será producido por Paramount Television Studios, estará dirigido por Cord Jefferson y será el escrito por el propio autor de libro.

"The Corrections es un retrato cómico y mordaz de una familia del Medio Oeste cuyos tres hermanos adultos, sin rumbo fijo, se resisten desesperadamente al deseo de su madre de pasar una última Navidad juntos, cada uno de ellos deshecho por las ambiciones ilusorias que supuestamente debían salvarlos de convertirse en sus padres", señaló Netflix en un comunicado.

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La serie fue adquirida por Netflix luego de superar ofertas de otras plataformas, incluyendo Paramount+ , en una operación que subraya el interés de la compañía por ampliar su catálogo de dramas de alto perfil.

La novela fue publicada en 2001 y se consolidó como un fenómeno literario, alcanzando el número uno de ventas y obteniendo el Premio Nacional del Libro de Ficción en Estados Unidos

Meryl Streep, en un papel que se las trae

Meryl Streep interpretará a Enid, una mujer que tiene que lidiar con la demencia de su esposo Alfred y la depresión y problemáticas por las que atraviesan sus hijos. Hasta el momento la actriz tres veces ganadora del Óscar es la única confirmada en el elenco.

Actualmente Meryl Streep se encuentra trabajando en el tour de medios de la película “El Diablo viste a moda 2”, en la que da vida a la icónica Miranda Priestly, y que llegará a salas de cine el 1 de mayo.