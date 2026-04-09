Las series, películas y documentales que llegarán a Netflix en 2026 y 2027

En las nuevas oficinas de Netflix , ubicadas en el barrio de Villa Crespo , se presentaron las nuevas producciones que llegarán a lo largo de 2026 y 2027, entre las que se incluyen una gran variedad de series , películas y documentales.

Entre los proyectos más destacados se encuentra la nueva película de Santiago Mitre , quien tras el éxito de “Argentina, 1985” regresa con un thriller político protagonizado por Verónica Llinás y Peter Lanzani, con estreno previsto para 2027.

Revuelo. Revuelo en Lomas por la filmación de una película de Netflix frente a la estación

También se anunció el regreso de Ricardo Darín con “Lo dejamos acá”, donde compartirá pantalla con Diego Peretti bajo la dirección de Hernán Goldfrid.

A fin de año llegará la adaptación de la obra teatral “Felicidades”, protagonizada por Adrián Suar y Griselda Siciliani , dirigida por Álex de la Iglesia . Además, tras su paso por cines, se sumará “Risa y la cabina del viento”, de Juan Cabral.

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Las nuevas series de Netflix

En el terreno de las series, la plataforma apuesta a historias con fuerte identidad nacional. El fenómeno Envidiosa llegará a su final con la cuarta temporada el 29 de abril, mientras que En el barro continuará expandiéndose con una tercera entrega.

Por su parte, la segunda temporada de El Eternauta ya se encuentra en una etapa avanzada de desarrollo. El 14 de agosto se estrenará Moria, la serie inspirada en la vida de Moria Casán, con un elenco encabezado por Siciliani, Cecilia Roth y Sofía Gala Castiglione.

En la segunda mitad del año también llegarán Mis muertos tristes, dirigida por Pablo Larraín y basada en cuentos de Mariana Enriquez; y Gordon, un thriller basado en la novela de Marcelo Larraquy, dirigido por Pablo Trapero y Pablo Fendrik, protagonizado por Rodrigo de la Serna. Además, llegará Carísima, el primer formato de serie corta producido en Argentina, basado en el personaje de Caro Pardíaco.

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Lo que viene en 2027

Entre los proyectos anunciados para 2027 figuran Tiempo al tiempo, de Sebastián Ortega, con Carla Peterson, Jerónimo Bosia, Zenere y Luciano Castro; y la miniserie basada en la novela El Ruso, de Sebastián Borensztein, protagonizada por el Chino Darín.

También comenzará el rodaje de Crimen desorganizado, una serie de humor negro dirigida por Nicanor Loreti, con Celeste Cid, Marco Antonio Caponi, Benjamín Amadeo, Soledad Silveyra y Martín Bossi.

Avanzan la serie animada de Mafalda dirigida por Juan José Campanella y El futuro es nuestro, basada en la obra de Philip K. Dick.

Documentales y figuras icónicas

El 23 de abril se estrenará Yiya Murano: Muerte a la hora del té, mientras que también se confirmaron producciones sobre figuras argentinas como Emiliano Martínez, Fito Páez y Silvina Luna.

Entre ellas se destacan Dibu Martínez: El pibe que ataja el tiempo, dirigida por Gustavo Cova; Fito Páez: El mundo cabe en una canción, de Matías Gueilburt; y Perfecta: La voz de Silvina Luna, que llegará en 2027.