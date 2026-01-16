El tráiler de la cuarta temporada de El Encargado con Guillermo Francella

Guillermo Francella, en El Encargado.

La plataforma Disney presentó el tráiler de la cuarta temporada de El Encargado, la exitosa serie protagonizada por Guillermo Francella y creada por la dupla de Mariano Cohn y Gastón Duprat.

Guillermo Francella estará acompañado por Gabriel Goity, Gastón Cocchiarale, y Viviana Puerta, sumando grandes incorporaciones como Arturo Puig y Luis Brandoni, con regresos de actores como Darío Barassi y Martín Seefeld.

Se suman nuevas figuras como China Suárez y Benjamín Vicuña, en una continuación de la historia promete una mezcla de personajes conocidos y giros importantes.

Embed Primer avance oficial de la 4ª temporada de El Encargado.



Se estrena muy pronto en Disney+. pic.twitter.com/b2xzuPx17w — Disney+ LATAM Hub | Fan Account (@DisneyLATAMHub) January 15, 2026 Cómo será la nueva temporada de El Encargado La nueva temporada de El Encargado sigue a Eliseo Basurto, el portero manipulador, enfrentando nuevos conflictos y consolidando su poder, con crecientes tensiones vecinales, traiciones y la llegada de nuevos personajes que alteran el equilibrio de fuerzas en su edificio, mientras explora sus ambiciones y la línea entre servicio y control absoluto, todo con su estilo de comedia dramática y sátira social.

image La producción creada por Mariano Cohn y Gastón Duprat y protagonizada por Guillermo Francella llegará muy pronto a la pantalla de la plataforma Disney y aún no tiene fecha de estreno. Mientras tanto, las tres primeras temporadas están al aire en El Trece de lunes a viernes a las 21,15.

