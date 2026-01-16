sábado 17 de enero de 2026
16 de enero de 2026
El tráiler de la cuarta temporada de El Encargado con Guillermo Francella

Disney lanza un adelanto de la nueva entrega de El Encargado, con Guillermo Francella, que tendrá un giro en la historia y cambios en el elenco.

Guillermo Francella, en El Encargado.&nbsp;

Guillermo Francella estará acompañado por Gabriel Goity, Gastón Cocchiarale, y Viviana Puerta, sumando grandes incorporaciones como Arturo Puig y Luis Brandoni, con regresos de actores como Darío Barassi y Martín Seefeld.

Miss Carbón, en Netflix. 
Netflix estrena "Miss Carbón", una nueva película argentina

Se suman nuevas figuras como China Suárez y Benjamín Vicuña, en una continuación de la historia promete una mezcla de personajes conocidos y giros importantes.

Cómo será la nueva temporada de El Encargado

La nueva temporada de El Encargado sigue a Eliseo Basurto, el portero manipulador, enfrentando nuevos conflictos y consolidando su poder, con crecientes tensiones vecinales, traiciones y la llegada de nuevos personajes que alteran el equilibrio de fuerzas en su edificio, mientras explora sus ambiciones y la línea entre servicio y control absoluto, todo con su estilo de comedia dramática y sátira social.

image

La producción creada por Mariano Cohn y Gastón Duprat y protagonizada por Guillermo Francella llegará muy pronto a la pantalla de la plataforma Disney y aún no tiene fecha de estreno. Mientras tanto, las tres primeras temporadas están al aire en El Trece de lunes a viernes a las 21,15.

