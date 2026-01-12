El Trece presenta todas las temporadas de El Encargado con Guillermo Francella

Guillermo Francella, en El Encargado.

De esta forma, el Prime Time de El Trece, de lunes a viernes, queda rearmado con Telenoche a las 20, El Encargado a las 21,15 y El mundo del espectáculo a las 22,15. A la medianoche será el turno de En síntesis.

Una escena de El Encargado. Una escena de El Encargado. Con una mezcla de humor, ironía y drama, El encargado sigue las aventuras de Eliseo, un personaje que, bajo la apariencia de un trabajador servicial y humilde, esconde un profundo conocimiento sobre los vecinos del edificio donde vive y trabaja. Este saber le permite manipular, influir y, a veces, impartir su particular visión de justicia dentro de ese microcosmos social que representa el edificio.

El gran elenco que acompaña a Guillermo Francella en El Encargado Eliseo es un maestro en el arte de la observación y la intromisión. Conoce al detalle los horarios, gustos y secretos de quienes lo rodean. Esta información le permite diseñar estrategias de influencia que van desde pequeños ajustes en la convivencia hasta situaciones de gran impacto emocional para los demás personajes.

Además de Guillermo Francella, se suman al elenco Gabriel Goity, Moro Anghileri, Gastón Cocchiarale y Pochi Ducasse, entre otras figuras.

