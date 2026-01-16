Suman nuevos lugares de vacunación contra el dengue en Lomas de Zamora

Para que más vecinos de Lomas de Zamora estén protegidos contra el dengue , el Municipio sumó nuevos lugares de vacunación gratuita y sin inscripción previa . Los profesionales de salud aplican las dosis en hospitales y c entros integrales de salud .

La vacuna está indicada para personas de entre 15 y 59 años que hayan tenido o no dengue. Sin necesidad de sacar turno, pueden acercarse de lunes a viernes, de 8 a 15, y los sábados, de 8 a 12, al HDI Banfield (Cochabamba 922) y al HDI Temperley (Avenida Hipólito Yrigoyen 10.002) .

También vacunan contra el dengue de lunes a viernes, de 8 a 15, en el CIS Santa Marta (Voltaire 1650) , CIS San Martín (Anchoris 3338) y CIS Budge (Quesada y Campoamor) . Mientras que en el CIS Santa Catalina (Mercuri, entre Santa Fe y Milán) aplican las dosis de lunes a viernes, de 8 a 13.

Es importante saber que la vacuna está contraindicada durante el embarazo y la lactancia, en personas inmunocomprometidas o en tratamiento con quimioterapia o corticoides en dosis altas.

Dengue: la importancia de la prevención en las casas

El calor, la humedad y las lluvias favorecen la cría del mosquito que transmite el dengue. Para reproducirse, la hembra del mosquito deposita sus huevos en las paredes de objetos que contienen agua. Cuando llueve y sube la temperatura, esos huevos eclosionan y en menos de diez días se transforman en mosquitos adultos capaces de transmitir la enfermedad.

La mejor forma de evitar que esto pase es sacar todo tipo de objeto que acumule agua en patios, jardines y otros ambientes de las casas; tapar tanques, tachos y depósitos de agua; lavar bebederos, rejillas, canaletas y portamacetas; vaciar los baldes; y tirar los recipientes que ya no se usan.