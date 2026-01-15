jueves 15 de enero de 2026
15 de enero de 2026
Junto a Provincia.

Lomas: controlan la salud de los chicos en las Escuelas de Verano

En los operativos del Municipio de Lomas hay chequeos médicos, vacunación y talleres de alimentación saludable.

Las Escuelas de Verano funcionan en 22 sedes de distintos barrios de Lomas.

En las Escuelas de Verano, donde miles de chicos de Lomas de Zamora disfrutan de actividades recreativas, también se hacen operativos de salud coordinados por el Municipio para prevenir enfermedades y promover una buena calidad de vida.

En conjunto con el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, en los últimos días organizaron jornadas en las primarias N°74 de Llavallol, N°84 de Centenario y en el Centro de Educación Complementaria N°801 de Lomas donde niños y niñas de 5, 6 y 7 años tuvieron controles pediátricos, odontológicos con aplicación de flúor y entregas de cepillos de dientes, chequeos de peso y talla, test de agudeza visual y vacunas para estar al día con el Calendario Nacional.

La propia comunidad de Lomas hizo donaciones para enriquecer al museo.
Manuel Castro 254.

Todas las actividades de verano en el Museo Americanista
Los vecinos de Lomas se pueden acercar a donar sangre voluntariamente los lunes, miércoles y viernes.
Donar salva vidas.

El Gandulfo pide donantes de sangre: en verano, la cifra cae al 50%

Los profesionales de salud también dieron talleres de alimentación saludable y de prevención del dengue para que los pequeños y sus familias conozcan las medidas necesarias para evitar los criaderos de mosquitos en los hogares.

Por su parte, la Secretaría de Mujeres, Géneros y Diversidades del Municipio está realizando talleres con perspectiva de género para promover espacios libres de discriminación y estereotipos desde las infancias. Ya hubo encuentros en las primarias N°19 de Centenario, Nº46 de Lamadrid, N°53 de Santa Marta y N°81 de Centenario.

Realizan obras de infraestructura en escuelas durante el verano

Mientras los chicos disfrutan de las vacaciones, el Municipio aprovecha para hacer obras en escuelas con el propósito de mejorar las condiciones edilicias de cara al ciclo lectivo 2026. La nueva etapa del Plan de Infraestructura Escolar incluye 20 obras en establecimientos educativos de las 14 localidades de la ciudad para mejorar las aulas, comedores y patios en beneficio de más de 14 mil alumnos.

El año pasado se llevaron a cabo más de 300 obras en 121 instituciones y trabajos de pintura en más de 150 escuelas, poniendo en valor los espacios cotidianos donde estudiantes, docentes y auxiliares desarrollan sus tareas.

