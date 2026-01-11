domingo 11 de enero de 2026
11 de enero de 2026
Con perspectiva de género.

Promueven en Lomas de Zamora espacios libres de discriminación desde las infancias

El Municipio está haciendo talleres en las Escuelas de Verano para que niños y niñas reflexionen sobre la importancia del respeto y la empatía.

Miles de chicos y chicas participan de las Escuelas de Verano en Lomas de Zamora.

En las Escuelas de Verano de Lomas de Zamora, el Municipio está haciendo talleres con perspectiva de género para promover espacios libres de discriminaciones y estereotipos desde las infancias. En la Primaria Nº46 de Lamadrid hubo actividades para niñas y niños de entre 4 y 12 años que se organizaron en dos grupos según sus edades.

"A través de juegos, dinámicas participativas y espacios de intercambio, reflexionamos sobre la importancia del respeto, la empatía y el buen trato entre pares. También trabajamos la validación de las emociones propias y de los demás, cómo reconocerlas y expresarlas, y la construcción de vínculos basados en la igualdad y el respeto por la diversidad", informaron desde la Secretaría de Mujeres, Géneros y Diversidades.

Lo mismo ocurrió en la Primaria N°19 de Centenario, donde realizaron talleres para un grupo de 4 a 7 y otro con participantes de 8 a 12 años. "Lo que buscamos con estos espacios es promover desde las infancias valores fundamentales para una convivencia más justa, inclusiva y libre de violencias", destacaron desde el área.

En un total de 22 escuelas primarias, secundarias y centros de educación complementaria hay propuestas deportivas, recreativas y literarias con el objetivo seguir fortaleciendo los aprendizajes y el vínculo con la escuela. Además, se organizan visitas a las piletas del Parque de Albertina para que tengan un día de excursión, juegos acuáticos y diversión.

Dieron cursos de oficios para 650 mujeres de Lomas de Zamora

Con el objetivo de promover la autonomía y el desarrollo personal de las mujeres, enfocado en violencia de género, el Municipio dictó cursos de oficios gratuitos para 650 vecinas en distintos barrios de Lomas de Zamora durante el año pasado. El programa Mujeres Haciendo Comunidad tuvo capacitaciones en reparación e instalación de aire acondicionado, peluquería, barbería, maquillaje, electricidad domiciliaria, esmaltado de uñas, conservas dulces y saladas, panificados y globología, entre otras.

A su vez, junto al Banco Provincia dieron capacitaciones financieras para que emprendedoras tengan acceso a herramientas de inversión, productos y servicios del banco, líneas de microcréditos para mujeres, asesoría comercial y todo lo relacionado a la Cuenta DNI.

