Así se ve un finde el Parque Acuático de Albertina: cómo sumarse este verano

Las piletas de Albertina son un éxito en verano.

Las piletas de Albertina son un éxito en verano.

El fin de semana pasado comenzó oficialmente la temporada de verano en el Parque Acuático de Albertina, una opción que en medio de la ola de calor extrema se aprovecha y mucho. Este sábado, el parque estuvo lleno de familias disfrutando el verano.

Todas las personas que puedan acreditar domicilio en Lomas de Zamora pueden disfrutan de las instalaciones del espacio, que está abierto de miércoles a domingo y feriados, de 10 a 18, pero no hay que ir directamente, es necesario anotarse previamente en la web del Municipio y esperar la confirmación.

El valor de las canciones. Logró transformar un merendero de Albertina al ritmo de la música

Gratuitas. Llega un verano lleno de actividades en los parques de Lomas y en la Reserva

Dentro de https://lomasdezamora.gov.ar/ verán un apartado especial sobre Gobierno de la Comunidad en Verano que incluye las actividades pensadas hasta fines de marzo y la información sobre el parque. Hay que hacer click en el Ver más de las piletas del parque y ahí aparecerá Inscripción a las piletas del Parque Albertina.

Un detalle no menor es que cada persona puede realizar una única reserva por semana y debe ser mayor de 18 años. Es necesario seleccionar fecha y cantidad de entradas, llenar el formulario y listo. Solo queda esperar la respuesta por parte del Municipio.

image El Parque Acuático de Albertina es un éxito en verano.

image El Parque Acuático de Albertina es un éxito en verano.

Qué tiene el Parque Acuático de Albertina

El predio tiene piletas y un parque acuático con 6 toboganes, un espejo de agua con 7 aspersores, un mangrullo y una torre de 6 metros de altura.

A lo largo de sus 8 hectáreas, el Parque de Albertina también cuenta con un sendero aérobico de 600 metros y otro de 1.5 kilómetros, playones multideportes y un sector de parillas que fue refaccionado para que los visitantes tengan todas las comodidades.

En los últimos años sumaron canchas de voley y tejo, una bicisenda y una plaza juegos zonas infantiles, inclusivas y aérobicas, pérgolas con mesas y bancos, y un parque de mascotas diseñado y equipado para que los animales puedan treparse, saltar y correr bajo la supervisión de sus dueños.

image El Parque Acuático de Albertina es un éxito en verano.