domingo 28 de diciembre de 2025
28 de diciembre de 2025
Gratis.

Así se ve un finde el Parque Acuático de Albertina: cómo sumarse este verano

El verano arrancó con todo en las piletas del Parque Acuático de Albertina, que tiene actividades para toda la familia, de miércoles a domingos, de 10 a 18.

El Parque Acuático tiene 6 toboganes de distintas alturas.

Las piletas de Albertina son un éxito en verano.

El Parque Acuático tiene juegos y aspersores.

Las piletas de Albertina son un éxito en verano.

El fin de semana pasado comenzó oficialmente la temporada de verano en el Parque Acuático de Albertina, una opción que en medio de la ola de calor extrema se aprovecha y mucho. Este sábado, el parque estuvo lleno de familias disfrutando el verano.

Todas las personas que puedan acreditar domicilio en Lomas de Zamora pueden disfrutan de las instalaciones del espacio, que está abierto de miércoles a domingo y feriados, de 10 a 18, pero no hay que ir directamente, es necesario anotarse previamente en la web del Municipio y esperar la confirmación.

Un detalle no menor es que cada persona puede realizar una única reserva por semana y debe ser mayor de 18 años. Es necesario seleccionar fecha y cantidad de entradas, llenar el formulario y listo. Solo queda esperar la respuesta por parte del Municipio.

image
El Parque Acuático de Albertina es un éxito en verano.

El Parque Acuático de Albertina es un éxito en verano.

Qué tiene el Parque Acuático de Albertina

El predio tiene piletas y un parque acuático con 6 toboganes, un espejo de agua con 7 aspersores, un mangrullo y una torre de 6 metros de altura.

A lo largo de sus 8 hectáreas, el Parque de Albertina también cuenta con un sendero aérobico de 600 metros y otro de 1.5 kilómetros, playones multideportes y un sector de parillas que fue refaccionado para que los visitantes tengan todas las comodidades.

En los últimos años sumaron canchas de voley y tejo, una bicisenda y una plaza juegos zonas infantiles, inclusivas y aérobicas, pérgolas con mesas y bancos, y un parque de mascotas diseñado y equipado para que los animales puedan treparse, saltar y correr bajo la supervisión de sus dueños.

El Parque Acuático de Albertina es un éxito en verano.

El Parque Acuático de Albertina es un éxito en verano.

