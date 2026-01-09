Lomas: arrancaron los talleres gratuitos de verano en los centros culturales

Esta semana comenzaron los talleres con una muy buena convocatoria.

Esta semana arrancaron los talleres gratuitos en los centros culturales de Lomas de Zamora en el marco del programa Gobierno de la Comunidad en Verano .

El objetivo del Municipio es que vecinos de todas las edades tengan actividades recreativas y clases pensadas para el ejercicio y la relajación. En el Centro Cultural El Ceibo de Banfield , ubicado sobre la calle Rincón 565 , los jueves hay tango, rock y porcelana fría. Mientras que las opciones de los viernes son pintura en tela y un taller literario.

"A la primera clase de tango vino bastante gente y vi muchas caras nuevas así que arrancamos con pasos sencillos para ver cuál es el conocimiento porque el tango es una danza difícil y hay que ir de a poco. También estoy a cargo de las clases de rock, que es un baile más social que se utiliza mucho en cumpleaños, casamientos y eventos así que la idea es darles herramientas a los alumnos para que sigan sumando conocimientos", expresó Gastón Robledo, profesor que trabaja hace 9 años en El Ceibo.

"La clase de tango estuvo excelente y es espectacular que tengamos un lugar con un montón de actividades gratuitas. Vengo acá desde antes de la pandemia y ya hice tango, rock, canto, yoga y teatro", destacó Ana María Matteis, vecina de Banfield, quien agregó: "Lo que más amo es bailar porque me transporto a otro planeta. A fines del año pasado presentamos una hermosa coreografía de tango en la muestra de todos los talleres".

verano centros culturales Las clases son de lunes a sábado en diferentes horarios.

En Banfield también funciona el Centro Cultural Darragueira, que está sobre la calle Darragueira 275. Allí dan clases de tango, taller literario, dibujo y artes plásticas, guitarra, rock, porcelana fría, pintura en tela, zumba, gimnasia rítmica y uso de celulares.

Por su parte, el Club Cultural de Lomas (Piaggio 653) tienen danza jazz, danza clásica, taller literario, tango, gimnasia, zumba, arte y juegos, expresión artísticas para adultos mayores, pintura en tela, yoga, danzas urbanas, samba brasilera y ritmo infantiles.

Mientras que en el Centro Cultural de Fiorito (Recondo 1466) ofrecen zumba, yoga, rock, samba brasilera, danza clásica, porcelana fría, pintura en tela, literatura, tango tradicional y tango. Y en el Centro Cultural San José (Caaguazú y Anchoris) hay talleres de yoga, artes plásticas, guitarra, urbano, teatro, memoria y clásica.

En su Instagram, todos los centros culturales tienen la grilla completa de talleres de verano. Las inscripciones son presenciales con DNI el día de cada clase.

Verano a full en todos los barrios de Lomas

Gobierno de la Comunidad en Verano es un programa compuesto por múltiples actividades culturales, deportivas, educativas y ambientales para que vecinos y familias disfruten de la recreación en todos los barrios. En la página del Municipio están todas las propuestas que van desde las piletas del Parque de Albertina, talleres en la Reserva Santa Catalina y espectáculos en el Teatro de Lomas.