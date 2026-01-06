martes 06 de enero de 2026
Escribinos
6 de enero de 2026
Recomendaciones.

Los tips de una cosmiatra de Lomas para proteger la piel durante el verano

La vecina de Lomas María Lorena Galeazzi explicó los recaudos que hay que tener frente al sol y destacó la importancia de la hidratación y los controles.

Diariolaunion | Aníbal Manzi
Por Aníbal Manzi
Las altas temperaturas en Lomas y en todo el país pueden afectar a la piel si no se tienen ciertos recaudos.

Las altas temperaturas en Lomas y en todo el país pueden afectar a la piel si no se tienen ciertos recaudos.

El verano ya se siente en Lomas. Las altas temperaturas pueden llegar a perjudicar la salud de los vecinos si no se tienen en cuenta algunos recaudos. María Lorena Galeazzi, que se dedica a la cosmetología y cosmiatría, habló sobre el cuidado de la piel y dio algunos consejos para los casos en donde la exposición al sol sea inevitable.

En una charla con el Diario La Unión, María Lorena indicó que el cuidado de la piel siempre debe ser a conciencia. Para lograrlo, es importante evitar estar expuestos al sol entre las 10 y las 16, ya que en esa franja horaria dicha estrella alcanza su mayor altura en el cielo, provocando que los rayos ultravioletas atraviesen la atmósfera en un ángulo más directo, lo que puede causar quemaduras y daños cutáneos en cuestión de minutos.

Lee además
Más de 150 personas tuvieron su cena de Navidad en la Plaza Grigera.
Solidaridad.

Cómo es la asistencia a personas en situación de calle en Lomas
Una herramienta para fortalecer el acceso a la salud en Lomas de Zamora.
Telemedicina.

Se hicieron más de 5.200 consultas médicas virtuales en Lomas

Verano en Lomas: cómo cuidar la piel

Al ser consultada sobre algunos tips a tener en cuenta, Galeazzi apuntó a la hidratación como una de las mayores aliadas para el cuidado de la piel: “Es recomendable tomar agua o jugos naturales, como así también comer frutas, verduras, legumbres y frutos secos”.

f0f8bd15-aa15-482c-bde4-48a74366a3ac
La cosmeotóloga le brindó recomendaciones a los vecinos de Lomas respecto a los cuidados de la piel.

La cosmeotóloga le brindó recomendaciones a los vecinos de Lomas respecto a los cuidados de la piel.

“Si sabemos que vamos a estar en espacios al aire libre durante un tiempo prolongado, es fundamental usar protectores solares, según el biotipo de piel de cada persona, y reponer el producto cada 20 minutos. Además, es importante usar anteojos para cuidar los ojos y un gorro o sombrero para proteger la cabeza”, detalló.

Si sabemos que vamos a estar en espacios al aire libre durante un tiempo prolongado, es fundamental usar protectores solares, según el biotipo de piel de cada persona, y reponer el producto cada 20 minutos. Además, es importante usar anteojos para cuidar los ojos y un gorro o sombrero para proteger la cabeza Si sabemos que vamos a estar en espacios al aire libre durante un tiempo prolongado, es fundamental usar protectores solares, según el biotipo de piel de cada persona, y reponer el producto cada 20 minutos. Además, es importante usar anteojos para cuidar los ojos y un gorro o sombrero para proteger la cabeza

La piel es el órgano más grande del cuerpo humano y no solamente se ve afectada por los rayos solares, sino que su aspecto puede verse perjudicado por otros factores como ambientes contaminados, climas adversos o el consumo del tabaco o del alcohol. “La mala higiene, el estrés, la falta de descanso, la genética las hormonas, una dieta inadecuada, la utilización de cosméticos o diversas medicaciones también perjudican a la piel”, aclaró María Lorena.

“En esos casos, la cosmiatría sirve para que los pacientes vuelvan a lucir una piel sana. Realizamos tratamientos de limpieza profunda de cutis, peeling, máscaras, cremas hidratantes y la utilización de aparatología, además de una rutina para que las personas puedan realizarla en sus domicilios”, detalló la especialista.

La cosmiatría sirve para que los pacientes vuelvan a lucir una piel sana. Realizamos tratamientos de limpieza profunda de cutis, peeling, máscaras, cremas hidratantes y la utilización de aparatología, además de una rutina para que las personas puedan realizarla en sus domicilios La cosmiatría sirve para que los pacientes vuelvan a lucir una piel sana. Realizamos tratamientos de limpieza profunda de cutis, peeling, máscaras, cremas hidratantes y la utilización de aparatología, además de una rutina para que las personas puedan realizarla en sus domicilios

Para finalizar, Galeazzi les pidió a todos los vecinos de Lomas que dediquen un pequeño momento de cada día para prestarle atención a la piel y visitar a los profesionales una vez al mes “para gozar de buena salud”.

Temas
Seguí leyendo

Cómo es la asistencia a personas en situación de calle en Lomas

Se hicieron más de 5.200 consultas médicas virtuales en Lomas

Arman nuevas huertas en Lomas y dan talleres sobre alimentación saludable

El imitador de Lomas Iván Ramírez sorprendió a Bizarrap con una parodia de la última session

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Claudio Luraghi era muy querido en Zona Sur.
QEPD.

Dolor por la muerte de un docente muy querido en la Universidad de Lomas

Las más leídas

Te Puede Interesar

Franco Saulle, el trader asesinado en Burzaco.
Juicio.

Condenaron al lomense detenido por el crimen del trader en Burzaco