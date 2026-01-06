Los tips de una cosmiatra de Lomas para proteger la piel durante el verano

Las altas temperaturas en Lomas y en todo el país pueden afectar a la piel si no se tienen ciertos recaudos.

El verano ya se siente en Lomas . Las altas temperaturas pueden llegar a perjudicar la salud de los vecinos si no se tienen en cuenta algunos recaudos. María Lorena Galeazzi , que se dedica a la cosmetología y cosmiatría, habló sobre el cuidado de la piel y dio algunos consejos para los casos en donde la exposición al sol sea inevitable.

En una charla con el Diario La Unión , María Lorena indicó que el cuidado de la piel siempre debe ser a conciencia. Para lograrlo, es importante evitar estar expuestos al sol entre las 10 y las 16, ya que en esa franja horaria dicha estrella alcanza su mayor altura en el cielo, provocando que los rayos ultravioletas atraviesen la atmósfera en un ángulo más directo, lo que puede causar quemaduras y daños cutáneos en cuestión de minutos.

Al ser consultada sobre algunos tips a tener en cuenta, Galeazzi apuntó a la hidratación como una de las mayores aliadas para el cuidado de la piel: “Es recomendable tomar agua o jugos naturales, como así también comer frutas, verduras, legumbres y frutos secos ”.

“Si sabemos que vamos a estar en espacios al aire libre durante un tiempo prolongado, es fundamental usar protectores solares, según el biotipo de piel de cada persona, y reponer el producto cada 20 minutos. Además, es importante usar anteojos para cuidar los ojos y un gorro o sombrero para proteger la cabeza”, detalló.

La piel es el órgano más grande del cuerpo humano y no solamente se ve afectada por los rayos solares, sino que su aspecto puede verse perjudicado por otros factores como ambientes contaminados, climas adversos o el consumo del tabaco o del alcohol. “La mala higiene, el estrés, la falta de descanso, la genética las hormonas, una dieta inadecuada, la utilización de cosméticos o diversas medicaciones también perjudican a la piel”, aclaró María Lorena.

“En esos casos, la cosmiatría sirve para que los pacientes vuelvan a lucir una piel sana. Realizamos tratamientos de limpieza profunda de cutis, peeling, máscaras, cremas hidratantes y la utilización de aparatología, además de una rutina para que las personas puedan realizarla en sus domicilios”, detalló la especialista.

Para finalizar, Galeazzi les pidió a todos los vecinos de Lomas que dediquen un pequeño momento de cada día para prestarle atención a la piel y visitar a los profesionales una vez al mes “para gozar de buena salud”.