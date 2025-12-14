domingo 14 de diciembre de 2025
Escribinos
14 de diciembre de 2025
Casi verano.

Calor intenso y pocas nubes: así estará el clima en Lomas de Zamora

Esta semana, la temperatura irá en aumento. El pronóstico indica que la máxima llegará a 34° este viernes en Lomas de Zamora.

Calor en Lomas de Zamora

El lunes se prevé cielo parcialmente nublado, vientos del sudoeste, cambiando al sur y nuevamente al sudoeste, y las marcas térmicas irán de los 16° a los 26°.

Lee además
Algunos comercios de Lomas buscan que las Fiestas tengan comidas originales en las mesas familiares.
Los planes.

Comercios de Lomas ofrecen sabores originales para las Fiestas: el desafío de salir de lo clásico
Las familas de Lomas ya comienzan a consultar precios y comprar piletas de lona.
Esperan más movimiento.

Lomas: el calor anticipado adelantó las consultas y las ventas de piletas

Para el martes se anuncia cielo algo nublado, vientos del sudoeste y los termómetros se ubicarán entre los 15° y los 26 grados, por lo que será el día más fresco de toda la semana.

Ya el miércoles se espera cielo algo a parcialmente nublado y vientos del norte, con una temperatura mínima de 16° grados y una máxima de 27°.

Cómo sigue el clima en Lomas de Zamora

En tanto, el jueves se prevé cielo parcialmente a algo nublado, vientos del oeste rotando al noreste y las marcas térmicas irán de los 19° a los 33°.

Para el viernes se anuncia cielo parcialmente nublado, vientos del sudoeste cambiando al noreste y los termómetros se ubicarán entre los 20° y los 34°, por lo que será el día más caluroso de toda la semana. Las autoridades sanitarias alertaron debido a este intenso calor, con pedidos para que los adultos mayores y los bebés estén bien hidratados y eviten la prolongada exposición al sol.

Pro su parte, el sábado se espera cielo nublado y vientos del norte rotando al sur, con una temperatura mínima de 21° grados y una máxima de 28°.

Temas
Seguí leyendo

Comercios de Lomas ofrecen sabores originales para las Fiestas: el desafío de salir de lo clásico

Lomas: el calor anticipado adelantó las consultas y las ventas de piletas

Lomas como destino turístico: cómo eran los viejos veranos

Los Bomberos de Lomas trabajaron durante cuatro horas en un incendio de residuos

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Del operativo participaron cinco dotaciones y 15 bomberos.
Intenso.

Los Bomberos de Lomas trabajaron durante cuatro horas en un incendio de residuos

Las más leídas

Te Puede Interesar

Calor intenso y pocas nubes: así estará el clima en Lomas
Casi verano.

Calor intenso y pocas nubes: así estará el clima en Lomas