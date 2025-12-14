Calor intenso y pocas nubes: así estará el clima en Lomas de Zamora

Cuando apenas faltan siete días para la llegada del verano, el pronóstico indica que esta semana las temperaturas irán en aumento, a tal punto que las mínimas superarán los 20° y las máximas llegarían a los 34°, con promedios de 30° en Lomas de Zamora y sus alrededores, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
El lunes se prevé cielo parcialmente nublado, vientos del sudoeste, cambiando al sur y nuevamente al sudoeste, y las marcas térmicas irán de los 16° a los 26°.
Para el martes se anuncia cielo algo nublado, vientos del sudoeste y los termómetros se ubicarán entre los 15° y los 26 grados, por lo que será el día más fresco de toda la semana.
Ya el miércoles se espera cielo algo a parcialmente nublado y vientos del norte, con una temperatura mínima de 16° grados y una máxima de 27°.
Cómo sigue el clima en Lomas de Zamora
En tanto, el jueves se prevé cielo parcialmente a algo nublado, vientos del oeste rotando al noreste y las marcas térmicas irán de los 19° a los 33°.
Para el viernes se anuncia cielo parcialmente nublado, vientos del sudoeste cambiando al noreste y los termómetros se ubicarán entre los 20° y los 34°, por lo que será el día más caluroso de toda la semana. Las autoridades sanitarias alertaron debido a este intenso calor, con pedidos para que los adultos mayores y los bebés estén bien hidratados y eviten la prolongada exposición al sol.
Pro su parte, el sábado se espera cielo nublado y vientos del norte rotando al sur, con una temperatura mínima de 21° grados y una máxima de 28°.