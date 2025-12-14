Lomas de Zamora: el calor anticipado adelantó las consultas y las ventas de piletas

El verano llegó de manera anticipada a Lomas de Zamora . Las altas temperaturas de las últimas semanas impulsaron las consultas y ventas de piletas , especialmente las de lona, que continúan siendo la opción más buscada por las familias. El Diario La Unión dialogó con distintos locales para conocer su situación en el mercado y qué modelos eligen los vecinos.

En Eva Perón 2260 (Temperley), Nahuel Lonas se distingue por un detalle: dentro del local tienen cuatro piletas armadas y llenas de agua, una puesta en escena que funciona como una gran estrategia de marketing. Héctor, empleado del comercio, explicó que el público es muy variado: “Vienen familias completas a elegir la pileta que mejor se adapta a sus gustos y presupuestos. También muchos vecinos se acercan por carpas para vacaciones o campamentos”.

Entre los modelos más vendidos se encuentra la pileta de 3 x 2 metros y 70 centímetros de profundidad, pensada “para una familia tipo ”, cuyo precio es de $245.000. Otra de las preferidas es la conocida como ‘Súper 8’ (de 6,80 metros de largo por 3,80 de ancho y 1,10 metros de profundidad) que se comercializa a $1.145.000 y ofrece seis años de garantía en la lona.

Por su parte, en la Avenida Alsina 2020, Lomas Metal también vive un movimiento constante . Lucas, uno de los trabajadores , aseguró que el incremento en las temperaturas aceleró la temporada: “La gente no para de venir a preguntar precios y comprar piletas. El calor se adelantó y eso ayudó a activar el mercado”.

Las altas temperaturas ya se sienten en Lomas y en todo el país.

El costo base para adquirir una pileta de lona ronda los $200.000. En cuanto a los compradores, señaló que los más frecuentes son vecinos “mayores de 35 años, muchos ya con familia conformada e hijos pequeños”, quienes eligen modelos prácticos y accesibles para instalar en sus patios.

Alycamping (en la Avenida Almirante Brown 2784, con más de cinco décadas de trayectoria) fue, durante años, uno de los comercios referentes en la colocación de piletas de fibra. Juan, su dueño, recordó esa etapa: “La instalación parece un trabajo arduo, pero con especialistas se puede terminar en una sola jornada. Dejamos de hacerlo hace seis años, pero fue una labor que nos marcó como comercio”.

Más opciones para disfrutar del verano

Hoy, el local se dedica principalmente a la venta de parrillas, fogoneros, hogares, salamandras y artículos de jardinería, rubros que suelen tener su pico en el verano. Sin embargo, Juan admitió que “esta temporada 2025 aún no se activaron tanto las ventas”, aunque espera un repunte a medida que avance la temporada.

d54c6d16-8746-491a-8965-f77269bff867 Parrillas y artículos de jardinería también tienen su pico de demanda en el verano.

Los comercios coincidieron en que el calor adelantado impulsó la demanda y que las próximas semanas serán claves. Las piletas de lona, por su costo accesible y facilidad de instalación, serán sin dudas las protagonistas de un verano que promete récord de temperaturas.