Finde en Lomas de Zamora: Pablo Lescano y Damas Gratis y toda la movida local

La banda de Pablito Lescano repasará todos sus hits.

El fin de semana en los distintos espacios de Lomas de Zamora habrá destacadas visitas, como Pablo Lescano y Damas Gratis , junto con una serie de propuestas de la movida local con música en vivo, fiestas para despedir el año y shows de humor.

En el Teatro del Municipio de Lomas de Zamora , Manuel Castro 262, el viernes a las 21 se presenta en Ballet Hasta La Raíz, donde la danza, la expresión y la cultura se unen en esta maravillosa noche, donde el movimiento cobra vida y nos transporta a nuestros orígenes.

Recomendado. Arethas cierra el año en el Museo Pío Collivadino de Banfield

En la misma sala, el sábado a las 21, llega Daniela Azás para realizar un concierto ecléctico, recorriendo canciones de diversos estilos y su pasión por la música latinoamericana, recordando temas de sus discos "El Sueño" y "Vintage".

En Dandelion Teatro Bar de Lomas de Zamora , Larrea 350, el sábado a las 23.30 arranca una nueva edición del “Santo Cumbión” con Pablo Lescano y Damas Gratis, La Guarandinga y Ron y velas.

Arethas: Mujeres del Soul despide el año con su música el próximo sábado a las en el Museo Pío Collivadino de Banfield, Medrano 165.

Facundo Galli y Nicolás Lapine compartirán sus canciones en el ciclo “Música en el taller”, el viernes en Casa Ignea de Temperley, 25 de Mayo 378.

En Cultura del Sur de Temperley, Meeks 1066, el viernes a las 20 tendrá lugar la muestra de tela y trapecio. Mientras que el sábado a las 16 será la muestra de teatro infantil y las 20 llega la varieté.

La última “Fiesta Épica” del 2025 arranca el sábado a las 23,50 en El Padilla de Temperley, Meeks 1058, con DJ’s invitados sonando en vivo toda la noche.

El ciclo “Milonga Bajo La Parra” cumple tres años y los festeja el viernes a las 21 en Mandorla Teatro de Temperley, Triunvirato 255, con clases de tango a cargo de Flor Picot y La Temperlina tocando en vivo.

El Teatro Kabeza, con su humor y sus clásicos personajes, irrumpe en escena el viernes a las 21 en Las Nobles Bestias de Temperley, 14 de Julio 142.

En Villa Turdera, Suipacha 25, el viernes a las 20 sonará la música latinoamericana de La Banda del Momento y el sábado habrá rock argentino con Ezequiel Pereyra.