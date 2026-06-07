Por qué Momi Giardina casi termina presa en Nueva York

Momi Giardina vivió un momento insólito y cargado de tensión en el aeropuerto de Nueva York cuando estaba por regresar a Argentina. Incluso, estuvo a punto de quedar detenida por la Policía local poco antes de tomar el vuelo.

La bailarina fue retenida por la Policía aeroportuaria luego de que el scanner detectara una gran cantidad de productos iguales dentro de su equipaje.

Momi contó que casi la deportan por traer 30 potes de Dove desde Estados Unidos. pic.twitter.com/FiIzEe6TSo

En Nadie Dice Nada, el programa de streaming de Luzu TV, Momi Giardina explicó que durante su viaje a Estados Unidos encontró un exfoliante muy popular en TikTok y decidió aprovechar para comprar varias unidades.

"Compré 30 potes de un exfoliante para el cuerpo y cuando pasé por el scanner del Aeropuerto de Nueva York me abrieron la valija y me llevaron a un cuarto", relató Momi Giardina.

Según relató, tras pasar por el scanner un agente llamó a otros policías y la situación comenzó a ponerse seria. "Me llevaron a un cuarto", recordó.

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El temor que tuvo Momi Giardina

La influencer explicó que el temor creció porque no entendía bien lo que ocurría al no manejar mucho el inglés. Mientras intentaba seguir las indicaciones de la policía, vio cómo separaban todos los envases que había comprado.

Finalmente, las los policías tomaron una decisión: "Me sacaron todos, no me pude traer ni uno". Sus compañeros estallaron de risa al escuchar la historia.