lunes 08 de junio de 2026
Escribinos
7 de junio de 2026
¡Ups!

Por qué Momi Giardina casi termina presa en Nueva York

Momi Giardina pasó un pésimo momento en el aeropuerto de Nueva York y estuvo a punto de ser detenida por la Policía por un insólito motivo.

Momi Giardina y un mal momento.&nbsp;

Momi Giardina y un mal momento. 

Momi Giardina vivió un momento insólito y cargado de tensión en el aeropuerto de Nueva York cuando estaba por regresar a Argentina. Incluso, estuvo a punto de quedar detenida por la Policía local poco antes de tomar el vuelo.

La bailarina fue retenida por la Policía aeroportuaria luego de que el scanner detectara una gran cantidad de productos iguales dentro de su equipaje.

Lee además
Momi Giardina puso picante. 
Se picó.

Momi Giardina sobre Ian Lucas y Evangelina Anderson: "Ahí comieron"
Antonela Roccuzzo y Momi Giardina, amigas. 
Buena onda.

Messi confirmó la inesperada amistad de Antonela y Momi Giardina

En Nadie Dice Nada, el programa de streaming de Luzu TV, Momi Giardina explicó que durante su viaje a Estados Unidos encontró un exfoliante muy popular en TikTok y decidió aprovechar para comprar varias unidades.

"Compré 30 potes de un exfoliante para el cuerpo y cuando pasé por el scanner del Aeropuerto de Nueva York me abrieron la valija y me llevaron a un cuarto", relató Momi Giardina.

Según relató, tras pasar por el scanner un agente llamó a otros policías y la situación comenzó a ponerse seria. "Me llevaron a un cuarto", recordó.

image

El temor que tuvo Momi Giardina

La influencer explicó que el temor creció porque no entendía bien lo que ocurría al no manejar mucho el inglés. Mientras intentaba seguir las indicaciones de la policía, vio cómo separaban todos los envases que había comprado.

Finalmente, las los policías tomaron una decisión: "Me sacaron todos, no me pude traer ni uno". Sus compañeros estallaron de risa al escuchar la historia.

Temas
Seguí leyendo

Momi Giardina sobre Ian Lucas y Evangelina Anderson: "Ahí comieron"

Messi confirmó la inesperada amistad de Antonela y Momi Giardina

La bronca de Momi con el cirujano que le operó las lolas: "Dos pelotas gigantes"

Carla De Stéfano, ex Gran Hermano, tuvo que desmentir su muerte

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
 Lionel Scaloni y Elisa Montero. 
Vintage.

Cómo comenzó el romance de Lionel Scaloni y Elisa Montero

Las más leídas

Te Puede Interesar

En medio de la marea de gente y banderas, se ve un trapo gigante de Llavallol
Último adiós.

Más de un millón de fanáticos en el velatorio del Indio Solari: Lomas dijo presente