La bronca de Momi Giardina con el cirujano que le operó las lolas: "Dos pelotas gigantes"

Momi Giardina habló de sus retoques.

Momi Giardina habló de todo con Moria Casán, en El Trece, y, luego de contar cómo fue su vínculo amoroso con algunas personas del medio artístico, la humorista reveló que debió operarse las lolas tres veces y recordó las malas experiencias que sufrió.

“No tengo problema en contarlo”, manifestó Momi Giardina y agregó: “Me operé tres veces las lolas y tengo dos lipo. En la carita por ahora no me hice nada”.

Embed Momi Giardina contó su mala experiencia “La primera operación fue para ponerme, pero me hicieron malapraxis y después tuve que sacarme con las dos operaciones siguientes. Las dos fueron de reducción porque me habían puesto una barbaridad”, explicó Moria Giardina. “Era muy grande para tu cuerpo”, observó Moria Casán.

“No te puedo explicar lo que era”, dijo entre risas, pero con un tono más serio dio detalles de lo ocurrido: “Yo fui al médico y le dije que quería levantar un poquito las lolas. A veces los cirujanos quieren lucirse o se piensan que porque estás en el medio querés dos pelotas gigantes y así se va a notar su trabajo”.

image Momi Giardina habló de todo con Moria Casan. “Tuve que esperar un año para volverme a operar y después una tercera vez para una reconstrucción final”, concluyó Giardina, indignada.

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