Lionel Messi confirmó la inesperada amistad de Antonela Roccuzzo y Momi Giardina

En una entrevista con Luzu TV, Lionel Messi dijo que Antonela Roccuzzo y Momi Giardina son amigas y que son fanáticos de MasterChef Celebrity.

Antonela Roccuzzo y Momi Giardina, amigas. 

"Es verdad que se escriben", arrancó contando Lionel Messi, en el extenso diálogo que mantuvo con Nico Occhiato y Diego Leuco en Luzu TV.

El crack rosatino no solo validó el vínculo, sino que dio un dato de la cotidianeidad de su casa: "Ahora estábamos mirando MasterChef Celebrity".

Según explicó el capitán de la Selección Argentina, el contacto es constante, con una una amistad realmente confirmada entre la rosarina y la humorista.

Lionel Messi habló de todo en Luzu TV.

Lionel Messi y Antonela Roccuzzo, fans de MasterChef Celebrity

"Se mensajean de vez en cuando, se muere de risa con ella", aseguró sobre las charlas privadas entre Antonela Roccuzzo y Momi Giardina que, al parecer, tienen al reality de Telefe como uno de sus temas de conversación preferidos.

Lionel Messi brindó una extensa y distendida entrevista, donde habló de todo. Se refirió a su relación amorosa con Antonella Roccuzzo, de temas futbolísticos y hasta ventiló que mira a LAM, donde confirmó su lado más cholulo.

