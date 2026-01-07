Lionel Messi confirmó la inesperada amistad de Antonela Roccuzzo y Momi Giardina

Lo que se hablaba en redes sociales de que era una simple broma de la humorista y actriz Momi Giardina , terminó siendo una realidad confirmada por el mismísimo Lionel Messi . En una entrevista para Luzu TV, el futbolista reveló detalles de la relación entre su pareja, Antonela Roccuzzo , y Momi.

"Es verdad que se escriben", arrancó contando Lionel Messi, en el extenso diálogo que mantuvo con Nico Occhiato y Diego Leuco en Luzu TV.

El crack rosatino no solo validó el vínculo, sino que dio un dato de la cotidianeidad de su casa: "Ahora estábamos mirando MasterChef Celebrity ".

¡NO LO PODEMOS CREER! Lionel Messi confirmó que Antonella es amiga de Momi Giardina y que juntos miran #MasterChefCelebrity . Lo hizo en un mano a mano con Nico Occhiato y Diego Leuco en Luzu ¿Quién será el participante preferido del capitán? Video: Gentileza @cmdeluzu pic.twitter.com/72GH2RrM9C

Según explicó el capitán de la Selección Argentina, el contacto es constante, con una una amistad realmente confirmada entre la rosarina y la humorista.

image Lionel Messi habló de todo en Luzu TV.

Lionel Messi y Antonela Roccuzzo, fans de MasterChef Celebrity

"Se mensajean de vez en cuando, se muere de risa con ella", aseguró sobre las charlas privadas entre Antonela Roccuzzo y Momi Giardina que, al parecer, tienen al reality de Telefe como uno de sus temas de conversación preferidos.

Lionel Messi brindó una extensa y distendida entrevista, donde habló de todo. Se refirió a su relación amorosa con Antonella Roccuzzo, de temas futbolísticos y hasta ventiló que mira a LAM, donde confirmó su lado más cholulo.