Lionel Messi confirmó la inesperada amistad de Antonela Roccuzzo y Momi Giardina

El crack rosatino no solo validó el vínculo, sino que dio un dato de la cotidianeidad de su casa: "Ahora estábamos mirando MasterChef Celebrity".
Según explicó el capitán de la Selección Argentina, el contacto es constante, con una una amistad realmente confirmada entre la rosarina y la humorista.
Lionel Messi y Antonela Roccuzzo, fans de MasterChef Celebrity
"Se mensajean de vez en cuando, se muere de risa con ella", aseguró sobre las charlas privadas entre Antonela Roccuzzo y Momi Giardina que, al parecer, tienen al reality de Telefe como uno de sus temas de conversación preferidos.
Lionel Messi brindó una extensa y distendida entrevista, donde habló de todo. Se refirió a su relación amorosa con Antonella Roccuzzo, de temas futbolísticos y hasta ventiló que mira a LAM, donde confirmó su lado más cholulo.