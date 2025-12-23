La hermana de Lionel Messi sufrió un grave accidente en Miami

La hermana menor de Lionel Messi , María Sol Messi, quien tenía previsto casarse el próximo 3 de enero en Rosario, sufrió un grave accidente en Miami según lo confirmó Ángel de Brito, en LAM , en la pantalla de América TV.

El conductor explicó: "Ya chequeé la información y es un accidente que tuvo la hermana de Leo Messi, que está bien, está fuera de peligro, pero lo estaba chequeando con la familia".

Vintage. Maxi López recordó los pedidos de Navidad de Wanda en MasterChef Celebrity

El capitán, en casa Lionel Messi ya está en Argentina para pasar las Fiestas con su familia

La noticia generó preocupación, ya que la boda deberá ser suspendida. Ángel de Brito detalló: "Se va a suspender la boda de María Sol, que es un amor, como toda la familia. Sufrió una quemadura muy importante. Las quemaduras son muy complicadas. Son extensas. Una quemadura de muñeca y desplazamiento de vértebras".

Embed - El accidente de María Sol, la hermana de Lionel Messi

El periodista contó que habló directamente con Celia, la madre de Lionel Messi, para confirmar lo ocurrido. "Acá le pregunté a su mamá, le pregunté a Celia, porque me había llegado el rumor hace un rato, y Celia me dice: 'Sí, Angelito, es verdad, ella está bien, ya está en Argentina'. Obviamente ya saben que es cero mediática, y evidentemente sí, tiene dos vértebras fracturadas, fractura en el talón y la muñeca", contó.

Además, Ángel de Brito compartió: "Me dice Celia: 'Llora porque ella es cero mediática y no le gusta hacer nota, y no sabe cómo se filtró'".

image María Sol, la hermana de Lionel Messi, y su novio.

Por último, relató cómo ocurrió el accidente de la hermana de Lionel Messi: "Se descompensó y chocó con una pared. Con la moto, supongo".

De esta manera, la cuñada de Antonela Roccuzzo atraviesa un momento delicado de salud que obligó a postergar su casamiento.

La joven está en pareja con Julián Arellano, más conocido como “Tuli”, un joven ligado al mundo del fútbol que se ha ganado su lugar dentro del cuerpo técnico del Inter Miami.