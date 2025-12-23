martes 23 de diciembre de 2025
Escribinos
23 de diciembre de 2025
Preocupación.

La hermana de Lionel Messi sufrió un grave accidente en Miami

La hermana de Lionel Messi sufrió un accidente de tránsito en Miami, según lo confirmó Ángel de Brito, y tuvo que postergar su casamiento.

Lionel Messi y su hermana María Sol.&nbsp;

Lionel Messi y su hermana María Sol. 

El conductor explicó: "Ya chequeé la información y es un accidente que tuvo la hermana de Leo Messi, que está bien, está fuera de peligro, pero lo estaba chequeando con la familia".

Lee además
Lionel Messi llegó en un vuelo privado desde Estados Unidos para pasar las Fiestas en Rosario.
El capitán, en casa

Lionel Messi ya está en Argentina para pasar las Fiestas con su familia
Wanda Nara y Maxi López, picantes. 
Vintage.

Maxi López recordó los pedidos de Navidad de Wanda en MasterChef Celebrity
Embed - El accidente de María Sol, la hermana de Lionel Messi

La noticia generó preocupación, ya que la boda deberá ser suspendida. Ángel de Brito detalló: "Se va a suspender la boda de María Sol, que es un amor, como toda la familia. Sufrió una quemadura muy importante. Las quemaduras son muy complicadas. Son extensas. Una quemadura de muñeca y desplazamiento de vértebras".

Mal momento de la hermana de Lionel Messi

El periodista contó que habló directamente con Celia, la madre de Lionel Messi, para confirmar lo ocurrido. "Acá le pregunté a su mamá, le pregunté a Celia, porque me había llegado el rumor hace un rato, y Celia me dice: 'Sí, Angelito, es verdad, ella está bien, ya está en Argentina'. Obviamente ya saben que es cero mediática, y evidentemente sí, tiene dos vértebras fracturadas, fractura en el talón y la muñeca", contó.

Además, Ángel de Brito compartió: "Me dice Celia: 'Llora porque ella es cero mediática y no le gusta hacer nota, y no sabe cómo se filtró'".

image
María Sol, la hermana de Lionel Messi, y su novio.

María Sol, la hermana de Lionel Messi, y su novio.

Por último, relató cómo ocurrió el accidente de la hermana de Lionel Messi: "Se descompensó y chocó con una pared. Con la moto, supongo".

De esta manera, la cuñada de Antonela Roccuzzo atraviesa un momento delicado de salud que obligó a postergar su casamiento.

La joven está en pareja con Julián Arellano, más conocido como “Tuli”, un joven ligado al mundo del fútbol que se ha ganado su lugar dentro del cuerpo técnico del Inter Miami.

Temas
Seguí leyendo

Lionel Messi ya está en Argentina para pasar las Fiestas con su familia

Maxi López recordó los pedidos de Navidad de Wanda en MasterChef Celebrity

Por qué Tini Stoessel pasó por el quirófano tras su show con Miranda!

Todo lo que hay que saber de la Finalissima entre Argentina y España

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Contacto Estrecho, en Lomas de Zamora. 
No te lo pierdas.

Contacto Estrecho cierra el año el sábado en Lomas

Por  Edgardo Solano

Las más leídas

Te Puede Interesar

Se hicieron marchas contra la decisión del Gobierno de Javier Milei.
Educación.

La Justicia le ordenó al Gobierno aplicar la ley de financiamiento universitario