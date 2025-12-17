jueves 18 de diciembre de 2025
17 de diciembre de 2025
El capitán, en casa

Lionel Messi ya está en Argentina para pasar las Fiestas con su familia

Lionel Messi llegó a Rosario, donde se quedará varias semanas para descansar. Una multitud lo esperó en el aeropuerto de Sauce Viejo.

Lionel Messi llegó en un vuelo privado desde Estados Unidos para pasar las Fiestas en Rosario.

Lionel Messi llegó este miércoles por la mañana a la Argentina para pasar las Fiestas en Rosario, luego de cerrar una temporada histórica con el Inter Miami. El astro argentino aterrizó a las 10:03 en el Aeropuerto Internacional de Sauce Viejo, en la provincia de Santa Fe, en un vuelo privado procedente de Estados Unidos.

Como suele ocurrir cada vez que Messi pisa suelo argentino, decenas de personas se acercaron desde temprano a las inmediaciones del aeropuerto con camisetas de la Selección, banderas y carteles para intentar verlo, aunque el movimiento fue rápido y sin contacto directo con el público. Tras abandonar la terminal aérea, la familia emprendió viaje hacia su casa en un barrio privado de la localidad de Funes.

El año que se viene tras las Fiestas

De esta manera, Messi disfrutará de varias semanas de descanso. El 2026 viene cargado, con el gran objetivo del Mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Además, el rosarino aprovechará su estadía para celebrar Navidad y Año Nuevo junto a sus afectos, una tradición que mantiene desde hace años.

En lo estrictamente deportivo, el próximo compromiso oficial del Inter Miami será el 21 de febrero, cuando enfrente a LAFC en el inicio de una nueva temporada de la MLS.

