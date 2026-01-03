sábado 03 de enero de 2026
3 de enero de 2026
Todos los detalles del nuevo proyecto de Marley y Flor Peña en Luzu TV

Marley y Flor Peña su suman a la programación de Luzu TV durante el verano, según lo confirmó Nico Occhiato, en el regreso de la dupla.

Al margen de la confirmación de Marley y Florencia Peña, semanas atrás, el canal de streaming dio a conocer su grilla para el verano que saldrá en vivo desde Pinamar donde formarán parte varios de los programas que hoy están en la programación habitual.

De todos modos la gran sorpresa llegó cuando Nico Occhiato, el conductor de Nadie Dice Nada, reveló algunas novedades de lo que se viene al canal durante el verano.

"Nos ponen en otro lugar. Son dos personas que nos honra tener en la pantalla de Luzu, dos personas que nos van a llenar la pantalla de profesionalismo y de risas, es para mirarlos y aprender. Amigas y amigos, en el verano de Luzu en Pinamar se viene El show del verano, Marley y Flor Peña. Que orgullo, que honor", dijo.

De esta manera, Marley y Florencia Peña estarán al frente de El show del verano, que se podrá ver desde el 5 de enero, todos los lunes de 20 a 22 horas.

Flor Peña y Marley, en Luzu TV.

Flor Peña y Marley, en Luzu TV.

Con Flor Peña y Marley, cómo queda la programación de Luzu para el verano

Desde el lunes 5 de enero, Luzu saldrá en vivo desde Pinamar y estos son los programas que se podrán ver:

FM Luzu: 7 a 8 horas

Antes que nadie: 8 a 10 horas

Nadie Dice Nada: 10 a 12:30 horas

Patria y Familia: 12:30 a 14:30 horas

Se fue larga: 14:30 a 16:30 horas

FM Luzu (al atardecer): 19 a 20 horas

El show del verano: lunes 20 a 22 horas

