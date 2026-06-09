Brian Sarmiento fue eliminado por segunda vez de Gran Hermano

Brian Sarmiento fue eliminado por segunda vez de la casa de Gran Hermano Generación Dorada. El exfutbolista de Banfield dejó el certamen por el voto del público Gala de Eliminación luego de perder en el mano a mano telefónico frente a Franco Zunino.

Matías Hanssen salió primero de placa porque solo recibió el 0,5% de los votos del público. Luego salió Juan “Juanicar” Caruso, con el 2,4% de los votos, que lo festejó en la cara de Brian Sarmiento porque se lo dedicó “a los que vienen de afuera a comerle la cabeza”.

Yisela “Yipio” Pintos salió en tercer lugar tras recibir el 3,7% de los votos y dejó habilitado el mano a mano entre Brian Sarmiento y Franco Zunino , dos antiguos aliados en el juego que se fueron distanciando.

Santiago del Moro les pidió a los participantes que se pusieran del lado del jugador que querían que se quedara, y Yanina Zilli terminó de sellar su alejamiento de Brian Sarmiento al ubicarse por detrás de Franco Zunino. Del lado de Brian Sarmiento sorprendió que estuviese Titi Tcherkaski.

La despedida de Brian Sarmiento

Finalmente, Santiago del Moro comunicó que el nuevo eliminado de la competencia era Brian Sarmiento. Yipio tuvo una cara de felicidad imposible de disimular y se fue a festejar a la habitación con Juanicar y Andrea del Boca. Yanina Zilli se fundió en un abrazo con Franco Zunino, protegido como si fuese su hijo, pero también se despidió con cariño del eliminado.

Solange Abraham y Cinzia Francischiello, recientes aliadas de Brian Sarmiento, quedaron con mucho pesar por la salida el exfutolista, al igual que Tamara Paganini.

image Brian Sarmiento dejó Gran Hermano.

El pedido de disculpas de Brian Sarmiento

Por su parte, el exfutbolista se encargó de expresar sentidas palabras al momento de despedirse, pidiendo disculpas pertinentes y haciendo una especial referencia a la situación que tiene con sus hijas, por la cual tiene un litigio al deber dinero de la manutención.

“No se tomen las cosas de manera personal que esto es un juego. No hubo nada en contra de ustedes y te pido disculpas, Juani. Con la primera etapa se desbordó todo y te gana la casa, y me hizo demostrar cosas que no son verdad. Les tengo mucho cariño y esto fue algo increíble que necesitaba. Vine para poder que se me vea y empezar a tener laburo de nuevo, cumplí con lo que quise hacer porque quiero viajar de nuevo a ver a mis hijas. Sigan jugando, de corazón, que son una máquina”, declaró antes de irse de Gran Hermano.