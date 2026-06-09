Oswaldo Pacheco, defensor de Temperley: "Si me tiraban un ladrillo..."

Temperley esbozó una notoria mejoría, acompañada de resultados, en las últimas tres fechas. Con un empate y dos victorias consecutivas, el Gasolero se metió en puestos de Reducido y aspira a seguir escalando en la zona B de la Primera Nacional . Una de sus columnas defensivas, Oswaldo Pacheco , se refirió al buen presente del equipo.

El colombiano llegó para quedarse. Esperó su oportunidad, la aprovechó y se convirtió en el compañero de Agustín Aguiñagalde en la zaga central de Temperley demostrando técnica y también tenacidad en los momentos calientes del partido.

En San Martín, tuvo una lucha incansable con Juan Barbieri , el “9” de Chacarita y todo rival que merodeara su zona. De arriba fue infranqueable. “Los delanteros eran buenos, iban a disputar todas, pero es uno de mis fuertes y lo pude aprovechar. Si me tiraban un ladrillo también lo sacaba. Todo lo que pueda aportar para el grupo es mejor”, destacó el colombiano sobre los duelos que le tocó enfrentar.

Temperley pudo cortar una seguidilla de cuatro empates y una derrota como visitante. Estos tres puntos lo volvieron a acomodar en la tabla. “Fue durísimo, sabíamos que iba a ser así. Creo que fuimos justos merecedores de los tres puntos”, destacó el central.

Temperley cambió la racha

Luego de ocho fechas sin triunfos, el equipo de Nicolás Domingo pudo revertir la situación. Ahora tendrá tres partidos en el estadio Alfredo Beranger: Atlético Güemes, San Martín de Tucumán (postergado de la 4º fecha) y Tristán Suárez (comienzo de la segunda rueda). Para Oswaldo Pacheco serán clave para fortalecer el grupo.

“Es otra cosa tener dos victorias consecutivas porque veníamos de una situación muy incómoda porque no se nos estaban dando los resultados. Nosotros entrenamos lo que nos dice el cuerpo técnico y lo llevamos a los partidos”, explicó el futbolista en diálogo con LocosxTemperley.

Oswaldo Pacheco, columna defensiva

El estreno de Oswaldo Pacheco con la camiseta de Temperley se produjo en la 8º fecha, ingresando a los 81 minutos en el empate sin goles ante Ferro Carril Midland, en Libertad. A la jornada siguiente fue suplente con Quilmes. Y después irrumpió como titular para no salir más de la “cueva” y ser uno de los preferidos de los hinchas.

En el arranque de la temporada, Valentín Aguiñagalde hizo dupla con Gian Nardelli -1º a 3º fecha- y Santiago Flores -5º a 9º fecha-. A partir de Colegiales, el oriundo de La Guajira jugó los 720 minutos. En 2023 fue cedido a préstamo a Deportivo Riestra y en 2024 a Liniers, donde tuvo más rodaje (39 presencias y tres goles) convirtiéndose en pieza fundamental del conjunto de General Villegas. Ahora la rompe en Temperley.