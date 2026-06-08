Power chair: el deporte que llegó al Club Temperley para personas con discapacidades motrices

El equipo de power chair "Halcones de Temperley" se está formando en el Club Atlético Temperley , pero aún necesitan seguir creciendo en la disciplina también reconocida como fútbol en silla de ruedas motorizada.

El deporte que en la zona Sur sólo se practica en el Club Temperley y en Racing , Avellaneda, es para personas con discapacidades motrices. Berna Kaiserian, director técnico del equipo que cuenta con entre 8 y 10 jugadores, contó: "Es muy importante contar con este deporte en la zona ya que no se dicta en todos los clubes, pero todavía falta mucho para poder contar con todo lo necesario para competir".

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El power chair es un deporte paraolímpico que se creó en Francia, requiere para participar de sillas de ruedas motorizadas. "Nosotros apuntamos a la inclusión por lo que no dejamos afuera a ninguna persona que quiera formar parte de los Halcones de Temperley, pero tenemos a una de la jugadoras con una silla sin motor", detalló el profesor de educación física y estudiante de kinesiología que trabaja preparando al equipo junto al ayudante de campo, Matías Giménez.

Aunque el equipo de los Halcones de Temperley por el momento es bastante reducido, el DT dijo que gracias al trabajo y los entrenamientos ya tuvieron dos llamados para que dos jugadores del equipo vayan al seleccionado nacional.

"Nosotros entrenamos todos los domingos de 11 a 13 en el club y todo se hace con mucho esfuerzo de los chicos que se suman y los padres que se encargan de acondicionar cada una de las sillas de ruedas para poder jugar", resaltó el DT del equipo.

Las sillas necesitan el elemento que denominan "defensa" con el cual los jugadores golpean la pelota. "Las familias de los jugadores se encargan de buscar la manera y adaptan la silla para que tenga la defensa", expresó Berna sobre el trabajo de inclusión que realizan para que los jugadores puedan contar con los elementos que necesitan ante un partido.

El power chair debe contar con protecciones metálicas en la parte delantera y se manejan a través de un joystick. La velocidad máxima permitida durante los partidos es de 10 kilómetros por hora.

Un deporte que necesita ayuda para su crecimiento en la zona

Como es un deporte costoso, en el Club Temperley intentan adaptar la disciplina a las posibilidades de cada jugador. "Nos gustaría obtener ayuda para que la disciplina crezca en la zona, pero a veces se hace muy difícil", pidió el entrenador que llega a Temperley luego de estar en la Asociación Argentina de Fútbol sobre Silla de Ruedas a Motor (AAFSM) por lo que está más que empapado en dicho deporte.

"Entramos en una liga nacional, pero nos faltan las sillas para competir que son muy costosas. Por el momento, cada jugador entrena con su silla personal. Aspiramos en un futuro poder contar con los elementos necesarios para la competencia", comentó el DT que sueña con contar en algún momento con las sillas de competencia en el club.

El power chair es un deporte mixto, sin límite de edad, y permite a personas con movilidad muy reducida competir activamente. "En este momento tenemos jugadores de entre 8 y 33 años y los equipos son mixtos, aunque nos gustaría hacer un equipo femenino", señaló Berna de cara al futuro.

Sobre la importancia de este deporte se destaca el incentivo emocional y las ganas de conectar a través del deporte porque se sienten capaces e incluidos en la práctica y en cada uno de los entrenamientos. "Detrás de cada jugador hay una historia de vida fuerte y por eso además de practicar un deporte, esto también es una familia", aseguró el profesional.

Para sumarse a este equipo o ayudar en el crecimiento y la visibilidad del mismo hay que seguir la cuenta @temperley_powerchair o comunicarse al número de WhatsApp: 1121791241

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