Qué famosa le tiró onda a Nico Occhiato ¡frente a su novia Flor Jazmín Peña!

Luego de varios rumores y acusaciones por doquier, Ángel de Brito reveló el nombre de la famosa que se le habría tirado onda a Nico Occhiato, frente a su novia Flor Jazmín Peña , en el evento de “Los Personajes del Año”, organizado por la Revista Gente.

En Sálvese quien pueda, Yanina Latorre mencionó que el enojo de la novia de Nico Occhiato empezó por un comentario que escucho de la propia boca de Laurita Fernández: “Laurita le dijo a alguien ‘que bueno que está Nico’”. Sin embargo, negó que fuera ella quien se le insinuó al creador de Luzu TV.

La causa. Detuvieron a Nicolás Payarola, el exabogado de Wanda Nara y L-Gante

Fallo de la Justicia. Por qué Wanda Nara le ganó una demanda a Alex Caniggia

Luego de varias especulaciones, finalmente Ángel de Brito , el conductor de LAM terminó con el misterio y nombró a la persona señalada por Flor Jazmín Peña como la responsable de haberle “beboteado” a su novio.

Acusan a Wanda Nara de quedar en medio de Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña.

Wanda Nara, entre Nico Occhiato y su novia Flor Jazmín Peña

“La que saludó cariñosamente Nico Occhiato y Flor Jazmín dijo ‘¿Vieron lo que yo vi?’ no fue Juli Poggio, fue Wanda Nara ”, expuso el conductor en sus redes sociales.

“Cuando llega, este es el cuento, no es la verdad, este es el cuento. Wanda saluda a Occhiato, le da un beso y Flor Jazmín siente que se lo quiso levantar, que le apoyó las tetas”, explicó De Brito en LAM.

video (2) Wanda Nara, entre Nico Occhiato y su novia Flor Jazmín Peña.

“Y en el momento de este saludo, es que Flor Jazmín Peña le comenta a los que tienen alrededor de la foto ‘¿Vos viste lo que yo vi? Se lo quiso levantar’”, sumó.

Posteriormente, mostraron en pantalla un video que Laurita Fernández compartió en sus historias de Instagram, donde se ve el momento exacto del saludo entre Wanda Nara y Occhiato.

Las imágenes encendieron un debate en redes sociales, quienes señalaron a Flor Jazmín como “tóxica” por haberse enojado por el saludo y Wanda Nara fue tildada de “Tatiana”.