Wanda Nara fue acusada de bajar de un evento a La Joaqui y la China Suárez

Todo mal entre Wanda Nara y La Joaqui y la China Suárez.

Wanda Nara reaccionó sin vueltas al ser consultada por la ausencia de La Joaqui y la China Suárez en la tapa de la revista gente con los personajes del año, en medio de los rumores de que se encargó de bajarlas del encuentro.

La conductora habló con Puro Show , en El Trece, al llegar al tradicional evento y fue categórica al responder sobre la convocatoria que no recibieron la cantante y la actriz.

Fallo de la Justicia. Por qué Wanda Nara le ganó una demanda a Alex Caniggia

Conflicto. Con quién pasarán las Fiestas los hijos de la China Suárez y Benjamín Vicuña

Mientras que Wanda Nara no pudo elegir su personaje del año y contestó: “Uy, no sé, hay un montón. Hay un montón. La verdad que estoy muy agradecida a la revista Gente que ya hace varios años que se fijan en mi trabajo”.

“Yo estoy muy agradecida. Terminé muy tarde de grabar una publicidad y me vine, pero bueno”, se excusó Wanda Nara sobre su llegada tarde.

Qué pasa entre Wanda Nara, La Joaqui y la China Suárez

La conductora reaccionó cuando le dijeron “qué pasó con La Joaqui” y preguntó para desentenderse “¿por qué?”. “Porque se dijo que vos habías pedido bajarla del evento”, respondió sin vueltas el cronista.

Fue entonces que se desentendió por completo: “No, chicos, ¿cómo voy a pedir una cosa así si yo la pedí en mi elenco y es parte del elenco de mi programa? Es ridículo”.

“¿Crees que La China Suárez tendría que haber sido un personaje del año también?”, le redoblaron la apuesta para echar más leña al fuego.

image Wanda Nara, en la gala de la revista Gente.

La conductora volvió a desmarcarse y aclaró: “No tengo ni idea. El que me lleva de la mano es uno de los directores, podés hablar con él y preguntarle”.

Mientras que cerró su contacto con los cronistas al negarse a hablar de la detención de su exabogado Nicolás Payarola: “Yo les voy a hablar de mí. No me citaron. No tengo nada para decir, chicos”.