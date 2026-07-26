Las zonas de Lomas de Zamora en las que habrá cortes de agua la próxima semana

La empresa Agua y Saneamientos Argentinos ( AySA ) informó que, la próxima semana, entre el el 27 de julio y el 2 de agosto, habrá cortes de agua en distintas zonas de Lomas de Zamora por tareas de mantenimiento y mejoras en la red.

De acuerdo al cronograma difundido por la compañía, desde el lunes 27 al viernes 31 de julio, entre las 9 y las 15, el servicio estará afectado en la zona delimitada por las calles 30 de Septiembre, Cabred, Av.Eva Perón y Leloir, localidad de Temperley .

A saber. Las zonas de Lomas en las que habrá cortes de agua la próxima semana

Atención. Cuáles son las zonas de Lomas en las que habrá cortes de agua

Por su parte, el martes 28 y el jueves 30 de julio, entre las 8 y las 18, habrá cortes de agua en Melber, Doyenhard, R.P.4 y vías F.G.Roca, Llavallol .

Asimismo, el martes 28, entre las 8 y las 12, ocurrirá lo mismo en las calles Valette, Cno.Cintura, De Sarro y vías F.G.Roca, en el límite entre Monte Grande, Guillón y Lomas de Zamora .

Los trabajos previstos en Lomas de Zamora y los canales de comunicación

Asimismo, la empresa AySA recuerda que los usuarios pueden comunicarse al teléfono 0800-321-AGUA (2482) durante las 24 horas del día o en los canales oficiales de Instagram (@aysa.oficial), Twitter (@aysa_oficial) y Facebook (AySA.Argentina) todos los días de 6 a 24.

La compañía indicó, además, que los vecinos tienen la posibilidad de interiorizarse sobre los trabajos de mantenimiento y mejoras en la red en la sección "Interrupciones del Servicio", en el sitio web de la empresa (www.aysa.com.ar).

En la misma sección, se les brinda a los usuarios la alternativa de dejar su dirección de correo electrónica para recibir semanalmente y, de manera personalizada, las tareas programadas en el distrito.