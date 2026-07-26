Las zonas de Lomas de Zamora en las que habrá cortes de agua la próxima semana

La empresa Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) informó que, la próxima semana, entre el el 27 de julio y el 2 de agosto, habrá cortes de agua en distintas zonas de Lomas de Zamora por tareas de mantenimiento y mejoras en la red.
La empresa AySA comunicó que la próxima semana, entre el 27 de julio y el 2 de agosto, habrá cortes de agua en distintas zonas de Lomas de Zamora.
La empresa Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) informó que, la próxima semana, entre el el 27 de julio y el 2 de agosto, habrá cortes de agua en distintas zonas de Lomas de Zamora por tareas de mantenimiento y mejoras en la red.
De acuerdo al cronograma difundido por la compañía, desde el lunes 27 al viernes 31 de julio, entre las 9 y las 15, el servicio estará afectado en la zona delimitada por las calles 30 de Septiembre, Cabred, Av.Eva Perón y Leloir, localidad de Temperley.
Por su parte, el martes 28 y el jueves 30 de julio, entre las 8 y las 18, habrá cortes de agua en Melber, Doyenhard, R.P.4 y vías F.G.Roca, Llavallol.
Asimismo, el martes 28, entre las 8 y las 12, ocurrirá lo mismo en las calles Valette, Cno.Cintura, De Sarro y vías F.G.Roca, en el límite entre Monte Grande, Guillón y Lomas de Zamora.
Asimismo, la empresa AySA recuerda que los usuarios pueden comunicarse al teléfono 0800-321-AGUA (2482) durante las 24 horas del día o en los canales oficiales de Instagram (@aysa.oficial), Twitter (@aysa_oficial) y Facebook (AySA.Argentina) todos los días de 6 a 24.
La compañía indicó, además, que los vecinos tienen la posibilidad de interiorizarse sobre los trabajos de mantenimiento y mejoras en la red en la sección "Interrupciones del Servicio", en el sitio web de la empresa (www.aysa.com.ar).
En la misma sección, se les brinda a los usuarios la alternativa de dejar su dirección de correo electrónica para recibir semanalmente y, de manera personalizada, las tareas programadas en el distrito.