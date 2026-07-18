Días, zonas y horarios en los que habrá cortes de agua en Lomas de Zamora

La empresa Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) comunicó que la próxima semana, entre el lunes 20 de julio y el domingo 26 de julio, habrá cortes de agua en distintas zonas de Lomas de Zamora por tareas de mantenimiento y mejoras.
La empresa AySA anunció que la próxima semana habrá cortes de agua en distintas zonas de Lomas de Zamora por tareas de mantenimiento y mejoras.
La empresa Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) comunicó que la próxima semana, entre el lunes 20 de julio y el domingo 26 de julio, habrá cortes de agua en distintas zonas de Lomas de Zamora por tareas de mantenimiento y mejoras.
Desde el lunes 20 y hasta el viernes 24, de 9 a 17, habrá cortes de agua en la zona delimitada por las calles 30 de Septiembre, Alzaga, Av.Eva Perón y vías F.G.Roca, en Temperley, partido de Lomas de Zamora.
Asimismo, desde el lunes 20 y hasta el miércoles 22, de 9 a 15, sucederá lo mismo en la zona de las calles Alem, Malabia, Campos, Chacabuco, en Banfield.
En tanto que el miércoles 22, de 8 a 18, el servicio estará afectado en las calles Melber, Doyenhard, R.P.4 y vías F.G.Roca, en Llavallol.
Asimismo, la empresa AySA recuerda que los usuarios pueden comunicarse al teléfono 0800-321-AGUA (2482) durante las 24 horas del día o en los canales oficiales de Instagram (@aysa.oficial), Twitter (@aysa_oficial) y Facebook (AySA.Argentina) todos los días de 6 a 24.
La compañía indicó, además, que los vecinos tienen la posibilidad de interiorizarse sobre los trabajos de mantenimiento y mejoras en la red en la sección "Interrupciones del Servicio", en el sitio web de la empresa (www.aysa.com.ar).
En la misma sección, se les brinda a los usuarios la alternativa de dejar su dirección de correo electrónica para recibir semanalmente y, de manera personalizada, las tareas programadas en el distrito.