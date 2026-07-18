Días, zonas y horarios en los que habrá cortes de agua en Lomas de Zamora

La empresa AySA informó que habrá cortes de agua en distintas zonas de Lomas de Zamora.

La empresa Agua y Saneamientos Argentinos ( AySA ) comunicó que la próxima semana, entre el lunes 20 de julio y el domingo 26 de julio, habrá cortes de agua en distintas zonas de Lomas de Zamora por tareas de mantenimiento y mejoras.

Desde el lunes 20 y hasta el viernes 24, de 9 a 17, habrá cortes de agua en la zona delimitada por las calles 30 de Septiembre, Alzaga, Av.Eva Perón y vías F.G.Roca, en Temperley , partido de Lomas de Zamora.

Atención. Cuáles son las zonas de Lomas en las que habrá cortes de agua

Atención. Se espera un masivo corte de agua por tareas de mantenimiento en el Conurbano

Asimismo, desde el lunes 20 y hasta el miércoles 22, de 9 a 15, sucederá lo mismo en la zona de las calles Alem, Malabia, Campos, Chacabuco, en Banfield .

En tanto que el miércoles 22, de 8 a 18, el servicio estará afectado en las calles Melber, Doyenhard, R.P.4 y vías F.G.Roca, en Llavallol .

Los trabajos previstos en Lomas de Zamora y los canales de comunicación

Asimismo, la empresa AySA recuerda que los usuarios pueden comunicarse al teléfono 0800-321-AGUA (2482) durante las 24 horas del día o en los canales oficiales de Instagram (@aysa.oficial), Twitter (@aysa_oficial) y Facebook (AySA.Argentina) todos los días de 6 a 24.

La compañía indicó, además, que los vecinos tienen la posibilidad de interiorizarse sobre los trabajos de mantenimiento y mejoras en la red en la sección "Interrupciones del Servicio", en el sitio web de la empresa (www.aysa.com.ar).

En la misma sección, se les brinda a los usuarios la alternativa de dejar su dirección de correo electrónica para recibir semanalmente y, de manera personalizada, las tareas programadas en el distrito.