La "final soñada" y "la inmortal" Scaloneta: qué dicen los medios de España sobre la final del Mundial

Los principales medios de comunicación en España reflejan un clima de máxima expectativa, un optimismo desbordante en el juego de su selección y una enorme dosis de respeto ante la Selección Argentina . La final del Mundial 2026 paraliza a todo el planeta fútbol.

Luego de que la "Roja" despachara con autoridad a Francia (2-0) y la "Albiceleste" lograra una épica "remontadísima" ante Inglaterra (2-1), la prensa ibérica coincide en que el planeta fútbol será testigo del choque definitivo más estético e histórico posible.

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El periódico madrileño Marca calificó el cruce como "la final soñada". Desde sus crónicas previas, el medio reflejó el deseo explícito del entorno español de medirse contra los campeones defensores, titulando sugerentemente tras las semifinales: "Nos pedimos a Argentina ¿verdad?". Asimismo, destacaron la "remontadísima" ante Inglaterra gracias a los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez.

Por su parte, el diario AS colocó su foco en el magnetismo y la mística del capitán argentino. Sus enviados especiales remarcan el peligro de subestimar a un equipo que cuenta con Lionel Messi, advirtiendo que, si bien España luce un funcionamiento colectivo superior: "¡La historia quiere a Messi!".

El diario AS haciendo alusión a que Lionel Messi quiere otro Mundial.

Mientras que El País y la Prensa de Barcelona, con Sport y Mundo Deportivo como principales focos de atracción, valoran la "capacidad de supervivencia de la Scaloneta" y reviven el concepto de "Finalísima", el duelo que quedó pendiente meses atrás entre los monarcas de la Eurocopa y la Copa América. Por su parte, los periódicos catalanes han calentado la previa con el morbo del reencuentro de Lionel Messi con Lamine Yamal, la nueva joya del Barcelona.

El Análisis Táctico: Estructura coral vs. Un ejército de soldados

El debate en los principales medios deportivos españoles (como el célebre programa El Chiringuito) gira en torno a las marcadas diferencias de estilo: La prensa presume que España practica el fútbol más vistoso y dominante del torneo. Valoran el control de juego de Rodri y el desequilibrio de sus extremos.

Asimismo, los analistas españoles coinciden en una lectura: la Selección Argentina no es solo talento, es competitividad pura. Periodistas de Marca enviados a la concentración destacaron que "Scaloni tiene ante sí a un ejército que muere por él y por Leo", una ventaja emocional que equilibra cualquier pizarra táctica.

Además, se habla mucho en los medios de España sobre el desgaste de Argentina, que avanzó con prórrogas extenuantes frente a Cabo Verde y Suiza. No obstante, exfiguras como Vicente del Bosque declararon en las últimas horas que "Argentina es un equipo puñetero", haciendo alusión a su incomodidad para los rivales y su gen competitivo.

En una entrevista con El País, expresó: "Deberán tener en cuenta algunas cosas de los argentinos por su incomodidad y oficio". Luego agregó: "Todos hemos tenido compañeros argentinos y sabemos cómo calan y compiten".

Vicente Del Bosque calificó a la Selección Argentina como un equipo "puñetero".

El termómetro de la afición: España se siente favorita en las encuestas

El triunfalismo de la calle se ha trasladado a los portales web. Un macro-sondeo global realizado por el diario MARCA con más de 20.000 votos verificados arrojó que la afición del planeta ve a España ganadora. Sorprendentemente, incluso en el desglose de votantes de América del Sur, un 59% se decantó por la Roja frente a un 41% que apoya el bicampeonato de la Selección Argentina.

El partido del domingo promete paralizar ambos países. España busca bordar la segunda estrella de su historia, mientras que la Argentina de Scaloni busca revalidar su corona y graduarse definitivamente como "inmortal" en la Gran Manzana.