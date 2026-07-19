Así le fue a Lionel Messi jugando contra España: los antecedentes

A las puertas de una final histórica, los caminos de Lionel Messi y la Selección de España se vuelven a cruzar en el escenario más importante del planeta. El capitán de la Selección Argentina buscará la gloria máxima este domingo en el Met Life Stadium.

Para el astro argentino, medirse ante la "Roja" implica activar un archivo repleto de recuerdos, viejos conocidos y estadísticas demoledoras construidas durante casi dos décadas en Europa. Al ser un emblema del Barcelona, para Lionel Messi el partido ante España significa mucho más que un simple encuentro de fútbol . Será la final del Mundial 2026 contra el país que lo cobijó durante muchos años de su carrera futbolística.

Sigue la racha. Argentina, en su séptima final de Mundial: la fuerte presencia de los clubes del Sur

Sin embargo, el historial de enfrentamientos de Lionel Messi ante España tiene una particularidad, ya que el astro argentino sólo enfrentó a los ibéricos en encuentros amistosos. Por lo tanto, la final del Mundial 2026 será el primer choque en una Copa del Mundo de Lionel Messi ante España.

Curiosamente, a pesar de haber vivido y jugado en España durante más de 20 años, la "Pulga" solo se ha enfrentado a la selección mayor española en 3 oportunidades. Todos los compromisos fueron de carácter amistoso, con un saldo de 1 victoria, 2 derrotas y 2 goles convertidos.

El primer encuentro fue el 11 de octubre del 2006 en Murcia, donde Lionel Messi cosechó una derrota con la Selección Argentina por 2 a 1 ante España. Con apenas 19 años, un joven Messi fue titular en la Nueva Condomina, pero no pudo evitar la caída de la Albiceleste dirigida por Alfio Basile.

El segundo partido se produjo el 14 de noviembre del 2009 en Madrid. En dicha ocasión, el equipo conducido por Diego Maradona perdió por 2 a 1 en el Vicente Calderón con un gol de Lionel Messi de penal. Fue un encuentro preparatorio para la Copa del Mundo a celebrarse en Sudáfrica en 2010.

Por último, el tercer encuentro fue en Buenos Aires, más precisamente en la cancha de River el 7 de septiembre del 2010. Fue la única alegría de Lionel Messi ante España con un categórico 4 a 1 ante la selección ibérica que venía de consagrarse en Sudáfrica 2010. Fue una exhibición de la Selección Argentina que contó con un golazo de Lionel Messi con una exquisita vaselina sobre Pepe Reina.

Cabe señalar, que en el recordado 6-1 a favor de España en Madrid en 2018, Lionel Messi no sumó minutos y vio el partido desde el palco debido a una lesión.

Lionel Messi chocará ante España en la final del Mundial 2026.

Lionel Messi: un verdugo implacable a nivel de clubes

Donde verdaderamente se encuentra el impacto estadístico es en el plano doméstico. De los 26 futbolistas convocados por España para la cita mundialista, LionelMessi ya ha enfrentado a 13 de ellos en su etapa con el Barcelona o el PSG.

El registro general de Lionel Messi ante estos 13 jugadores es devastador: 81 partidos disputados y 62 goles anotados. Sus víctimas más recurrentes son Aymeric Laporte, ya que es el defensor español que más lo sufrió; se cruzaron 15 veces y Lionel Messi marcó 11 goles en los partidos que lo enfrentó.

En segundo lugar se ubica Mikel Oyarzabal: 13 enfrentamientos directos ante la Real Sociedad y 9 goles del astro argentino; en tercer lugar Rodri, quien es el eje del mediocampo español y se midió ante Lionel Messi en 8 ocasiones (con Villarreal, Atlético de Madrid y Manchester City), recibiendo 7 goles del astro argentino.

Por último, Unai Simón y Marc Cucurella sufrieron 5 goles de Lionel Messi en sus respectivas etapas en la liga española.

La nueva generación de España, un factor inédito para Lionel Messi

La otra mitad de la plantilla española representa un territorio completamente virgen para el capitán argentino. Hay 12 futbolistas de la actual España que jamás han enfrentado a Lionel Messi en una cancha de fútbol.

Debido al recambio generacional y al momento en que Leo emigró de Europa, figuras y jóvenes joyas como Lamine Yamal, Pedri, Nico Williams y Gavi nunca tuvieron que marcar ni sufrir la genialidad del rosarino en un partido oficial. Este domingo, esa racha llegará a su fin en el partido más importante de sus vidas.