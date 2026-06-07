lunes 08 de junio de 2026
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7 de junio de 2026
Anda de racha.

Pedro Souto, inesperado goleador: "Gracias a Dios sirvió para ganar"

El extremo de Temperley marcó en la victoria frente a Chacarita. Pedro Souto disfruta su gran momento con tres goles en las últimas tres fechas.

Pedro Souto&nbsp; anda de racha goleadora.

Pedro Souto  anda de racha goleadora.

Cuando la confianza es plena, todo fluye. En cualquier ámbito de la vida. En el futbolístico Pedro Souto puede dar fe de ello, con tres goles en los últimos tres partidos, Temperley sumó siete puntos y se instaló en zona de Reducido después de cargar con una racha de ocho fechas sin victorias. Hoy, todo se pinta de color celeste.

Cuatro empates y una derrota habían pasado desde aquella gloriosa tarde frente a Los Andes, en Lomas de Zamora, para que el Gasolero pudiera triunfar como visitante. Otra prueba superada con el 1-0 a Chacarita, quedándose corto en el resultado.

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Pedro Souto quiere un Temperley protagonista.

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El goleador en San Martín, Pedro Souto, analizó la victoria ante un rival que sumaba cuatro éxitos consecutivos como local, pero a pesar de eso, está a un punto de la zona de descenso.

Pedro Souto: “Ser protagonistas”

Para el jugador formado en las divisiones inferiores del club fue un triunfo “durísimo” el que se logró con el Funebrero por una nueva fecha de la Primera Nacional. “Como todos los partidos de la categoría. Creo que otra vez volvimos a demostrar que tanto de local como de visitante salimos a jugar nuestro juego, que tenemos un equipo con mucha personalidad, mucho carácter y que queremos ser protagonistas”, dijo en diálogo con LPF Play.

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Con 23 puntos, el Gasolero trepo a la 6º posición de la zona B cumplidas 16 jornadas. El próximo domingo, desde las 16, buscará reafirmar esta levantada cuando reciba a Atlético Güemes.

Con Nueva Chicago se escapó en el descuento, pero en territorio Funebrero se volvió a ganar fuera de Turdera. En ese sentido, el oriundo de Longchamps afirmó que “estuvimos cerca muchas veces, por alguna razón no se nos venía dando, se nos escapaba en los minutos finales, tuvimos que ponernos el overol y a trabajar sobre todo en los últimos minutos que en esta categoría parece la cancha se inclina. Con mucho esfuerzo de todo el equipo logramos mantener la diferencia y nos llevamos tres puntos que para mí los merecemos”.

El goleador de Temperley

Esta temporada, el lateral izquierdo ahora convertido en extremo regresó a Temperley desde Independiente Rivadavia de Mendoza, con el que se consagró campeón de la Copa Argentina 2025.

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Hasta hace tres fechas atrás, había tenido participación con Tristán Suárez, Agropecuario Argentino, Colegiales (90 minutos completos) y Deportivo Maipú. Contra Nueva Chicago, San Martín de San Juan y Chacarita volvió a tener un nivel superlativo, anotando tres goles.

Impensadamente se convirtió en el goleador de Temperley en la temporada: “La verdad que Facu (Krüger) la peinó justa y aproveché la oportunidad que me quedó. Gracias a Dios sirvió para ganar”.

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