sábado 25 de julio de 2026
Escribinos
24 de julio de 2026
Uno más.

Lanús todavía no se retiró del mercado de pases

Al extenderse la fecha límite, Lanús tendría intenciones de cumplirle el deseo a Mauricio Pellegrino de contar con otro delantero. A qué nombre le apuntan.

Mauricio Pellegrino quiere un delantero más en Lanús.

Mauricio Pellegrino quiere un delantero más en Lanús.

Lanús arrancó con el pie derecho su participación en el playoffs de la Copa Sudamericana ante Cienciano, donde debutó uno de sus refuerzos: el paraguayo Allan Wlk, La intención de la dirigencia sería sumar uno más, pero no un volante creativo como se había mencionado tiempo atrás, sino otro hombre de ataque.

En ese sentido, el entrenador Mauricio Pellegrino apuntó a Luciano Giménez, que volvió a Estudiantes de La Plata después de su paso por Huracán. El delantero se encuentra trabajando con el plantel Pincha en el Country Club de City Bell, pero corre de atrás en la consideración del técnico Alexander Medina.

Lee además
Alexis González en su presentación como nuevo refuerzo de Los Andes.
Mercado de pases.

Alexis González se transformó en el segundo refuerzo de Los Andes
Franco Watson marcó para Lanús.
Partido de ida.

Lanús ganó con buena ventaja para la revancha en Cusco

¿Ofertó Lanús por el jugador?

Según información que proviene desde la Ciudad de las Diagonales, Lanús habría hecho una oferta por el delantero salteño y lo que estarían evaluando ambas dirigencias sería la forma de traspaso del futbolista: un préstamo o venta definitiva. Cabe destacar que el libro de pases se extendió hasta el próximo viernes 31.

Luciano Gim&eacute;nez, el apuntado por Lan&uacute;s.

Luciano Giménez, el apuntado por Lanús.

Lanús pretende potenciar su ofensiva para los dos frentes del semestre, como lo son el Torneo Clausura -debuta este sábado ante San Lorenzo- y la Copa Sudamericana, donde de superar la llave ante Cienciano clasificará a octavos.

El colombiano Yoshan Valois arrancó como titular, pero es posible que Allan Wlk tenga su oportunidad con el correr de los partidos. El lesionado Walter Bou es la alternativa menos considerada por el entrenador y el juvenil Thomas De Martis todavía está en ese proceso de adaptación al plantel profesional.

Mauricio Pellegrino lo quiere

El interés por Luciano Giménez no es de ahora, Lanús ya lo buscó en el mercado de pases invernal de 2025. Es un jugador que le gusta a Mauricio Pellegrino, a pesar de lo poco productivo que estuvo en el último tiempo.

Con Huracán, en el Torneo Apertura, tuvo siete presencias -una como titular- y no marcó goles. Mientras que en el Torneo Clausura 2025 fueron 11 partidos -10 desde el arranque- y dos goles (Banfield y Defensa y Justicia).

Formado en Boca Juniors, el atacante de 26 años luego pasó por Central Norte de Salta, Chaco For Ever, Chacarita Juniors, Cuiabá (Brasil), Estudiantes de La Plata (con el que tiene contrato hasta diciembre de 2027) y Huracán.

Temas
Seguí leyendo

Alexis González se transformó en el segundo refuerzo de Los Andes

Lanús ganó con buena ventaja para la revancha en Cusco

Las insólitas frases del DT de Cienciano: "Tacos altos, "quinceañeras" y la "suegra"

Loaiza sumó minutos en Lanús y su regreso parece estar más cerca

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Banfield y Huracán juegan en Parque Patricios.
Mal comienzo.

Banfield perdió con Huracán en su debut en el Torneo Clausura

Las más leídas

Te Puede Interesar

El Gobierno de Javier Milei salió al cruce por la polémica de la quita de las Islas Malvinas de los colectivos y trenes. 
Indignación.

Polémica: ¿el Gobierno ordenó quitar las Malvinas de los colectivos y trenes?