Lanús todavía no se retiró del mercado de pases

Lanús arrancó con el pie derecho su participación en el playoffs de la Copa Sudamericana ante Cienciano, donde debutó uno de sus refuerzos: el paraguayo Allan Wlk , La intención de la dirigencia sería sumar uno más, pero no un volante creativo como se había mencionado tiempo atrás, sino otro hombre de ataque.

En ese sentido, el entrenador Mauricio Pellegrino apuntó a Luciano Giménez , que volvió a Estudiantes de La Plata después de su paso por Huracán. El delantero se encuentra trabajando con el plantel Pincha en el Country Club de City Bell, pero corre de atrás en la consideración del técnico Alexander Medina.

Según información que proviene desde la Ciudad de las Diagonales, Lanús habría hecho una oferta por el delantero salteño y lo que estarían evaluando ambas dirigencias sería la forma de traspaso del futbolista: un préstamo o venta definitiva. Cabe destacar que el libro de pases se extendió hasta el próximo viernes 31.

Lanús pretende potenciar su ofensiva para los dos frentes del semestre, como lo son el Torneo Clausura -debuta este sábado ante San Lorenzo - y la Copa Sudamericana, donde de superar la llave ante Cienciano clasificará a octavos.

El colombiano Yoshan Valois arrancó como titular, pero es posible que Allan Wlk tenga su oportunidad con el correr de los partidos. El lesionado Walter Bou es la alternativa menos considerada por el entrenador y el juvenil Thomas De Martis todavía está en ese proceso de adaptación al plantel profesional.

Mauricio Pellegrino lo quiere

El interés por Luciano Giménez no es de ahora, Lanús ya lo buscó en el mercado de pases invernal de 2025. Es un jugador que le gusta a Mauricio Pellegrino, a pesar de lo poco productivo que estuvo en el último tiempo.

Con Huracán, en el Torneo Apertura, tuvo siete presencias -una como titular- y no marcó goles. Mientras que en el Torneo Clausura 2025 fueron 11 partidos -10 desde el arranque- y dos goles (Banfield y Defensa y Justicia).

Formado en Boca Juniors, el atacante de 26 años luego pasó por Central Norte de Salta, Chaco For Ever, Chacarita Juniors, Cuiabá (Brasil), Estudiantes de La Plata (con el que tiene contrato hasta diciembre de 2027) y Huracán.