Cuánto cuesta el curso de Wanda Nara para mujeres emprendedoras

Wanda Nara sorprendió al anunciar el lanzamiento de un curso pensado para mujeres emprededoras , que volvió a poner a la conductora en el centro de la escena por el costo que cobra a cada interesada en hacer esta suerte de capacitación.

“Finalmente les puedo contar algo que hace rato venimos creando, pensando y armando. Algo que me pidieron mucho. Fueron años de formar esto que van a tener a disposición. Estoy nerviosa como si fuera el nacimiento de otro hijo. Me llevó mucho tiempo y dedicación y hay mucho de mí puesto acá”, explicó Wanda Nara a través de Instagram Stories.

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Y sumó: “Es un curso donde tienen todo lo que necesitan, sobre todo las mujeres, para animarse a crear. Son herramientas para creer en ustedes, crecer sus empresas, animarse a emprender y tener nombre y apellido propio”.

“Les voy a contar mis experiencias, buenas y malas, y todo lo que me llevó a lograr lo que quise. Ustedes van a poder lograr lo que quieran de sus vidas. Es para que nunca dependan de alguien para cumplir sus sueños. Amen su vida, siempre”, manifestó Wanda Nara sobre su curso para mujeres.

Visiblemente entusiasmada, cerró: “Siempre pasamos por situaciones que nos dan miedo. La idea es tener la respuesta a las preguntas que una se hace. Cuando termine les puedo asegurar que se van a sentir una persona diferente, la persona que hace rato están buscando ser”.

Los detalles del curso de Wanda Nara

El curso de Wanda Nara es a través de la modalidad online, dura menos de 20 horas y tiene un costo de $100 mil argentinos o lo equivale a unos US$67.

Al escuchar el video de Wanda Nara, Angie Balbiani en Puro Show estalló: “Argentina es un país generoso. Me gustó que dura menos de 20 horas. Te dan un diploma con tu nombre, personalizado.

Lo podés enmarcar y lo colgás”. “Lo podés subir a Tinder”, ironizó Fernanda Iglesias. “Es la academia Wanda Nara”, agregó Pampito. Iglesias contó que está convencida que hay un público que querrá comprar el curso, y Pampito lanzó: “Con todo respeto, no sé quién puede llegar a querer comprar esto”.