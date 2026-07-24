sábado 25 de julio de 2026
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24 de julio de 2026
Prendé la tele.

HBO Max estrena una serie derivada de The Big Bang Theory

Se trata de la de la serie Stuart No Logra Salvar el Universo, que puede verse en HBO Max, sobre el dueño de una tienda de cómics en la producción original.

La seria llega a HBO Max.&nbsp;

La seria llega a HBO Max. 

Stuart No Logra Salvar el Universo, una nueva serie derivada de la comedia The Big Bang Theory, que se centra en Stuart Bloom, el personaje de Kevin Sussman, el dueño de una tienda de cómics en la producción original, está disponible en el catálogo de HBO Max.

Se trata de diez episodios para narrar cómo Stuart tiene la misión de restaurar la realidad tras provocar un Armagedón multiversal, una misión en la que le acompañan su novia, Denise (Lauren Lapkus), y sus amigos Bert (Brian Posehn) y Barry (John Ross Bowie).

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Convertirlo ahora en el improbable responsable de salvar la realidad ofrece una mirada diferente sobre un universo que ya parecía haber contado todas sus historias.

Pero el cambio más interesante está en el tono. La nueva serie mezcla el humor característico de la franquicia con viajes entre realidades alternativas, versiones distintas de personajes clásicos y una trama basada en un accidente provocado por un invento de Sheldon y Leonard.

La serie está en HBO Max.

La serie está en HBO Max.

El regreso de una serie clásica

Es una combinación que acerca la marca The Big Bang Theory a la narrativa serial que domina actualmente el streaming. Durante años, The Big Bang Theory fue una de las comedias más influyentes de la televisión abierta estadounidense.

Su éxito trascendió las audiencias y convirtió a sus protagonistas en íconos de la cultura pop, al tiempo que demostró que una sitcom tradicional todavía podía convertirse en un fenómeno global. Más de una década después de su estreno, la franquicia continúa encontrando nuevas formas de mantenerse vigente.

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