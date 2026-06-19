HBO Max anunció el estreno de la tercera temporada de la serie Margarita

La historia de Margarita ya tiene fecha de regreso. HBO Max confirmó que la tercera temporada de la exitosa serie creada por Cris Morena se estrenará el próximo 24 de agosto, consolidando a la producción como una de las ficciones argentinas más destacadas.

El anuncio se realizó durante una emisión especial del programa AQN de Luzu TV, donde estuvieron presentes parte de los protagonistas de la serie, como Mora Bianchi, Toti Spangenberg y Mateo Belmonte .

Desde su estreno, Margarita logró conquistar a nuevas generaciones de espectadores gracias a una propuesta que combina romance, aventura, amistad y música, elementos característicos del universo creativo de Cris Morena. La serie se convirtió rápidamente en uno de los contenidos argentinos más exitosos dentro del catálogo de HBO Max.

Uno de los aspectos más distintivos de la producción es su banda sonora. A lo largo de las temporadas, la ficción integró canciones originales junto con clásicos pertenecientes a otras historias creadas por Cris Morena, ampliando así el universo narrativo y fortaleciendo el vínculo emocional con el público.

La nueva temporada volverá a contar con Mora Bianchi al frente del elenco, acompañada por Franco Yan, Toti Spangenberg, Isabel Macedo, Mateo Belmonte, Lola Abraldes y Benicio Gravier, entre otros actores que retomarán sus personajes para continuar desarrollando las tramas que cautivaron a la audiencia.