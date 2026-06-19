sábado 20 de junio de 2026
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19 de junio de 2026
Sin vueltas.

Qué dijo Nico Ochiatto en Luzu TV tras la fake news sobre Jorge Messi

Nico Ochiatto habló en su programa de Luzu TV después de la fake news sobre la muerte de Jorge Messi que lanzó al aire Flor Peña.

Nico Occhiato habló en Luzu TV tras la polémica.&nbsp;

Nico Occhiato habló en Luzu TV tras la polémica. 

En pocas palabras

  • Nico Occhiato aclaró la polémica sobre la difusión de una fake news respecto a Jorge Messi en Luzu TV.
  • El conductor aseguró que, a pesar de las críticas, los medios tradicionales divulgaron m ilde{A¡s fake news que su plataforma.
  • Occhiato confirm ilde{A³} que se comunicaron con la familia Messi para pedir disculpas y que la situaci ilde{A³}n est ilde{A¡} aclarada.
  • Desminti ilde{A³} que marcas hayan abandonado Luzu TV por el incidente, afirmando que contin ilde{Aº}an trabajando con sus patrocinadores.
Resumen generado por Thinkindot AI

El dueño y conductor de Luzu TV, Nico Occhiato, se refirió a la polémica con respecto a Flor Peña sobre la difusión una fake news sobre la muerte de Jorge Messi, el papá de Lionel Messi, en su programa en la plataforma de streaming.

Nico Acchiato manifestó que, a pesar de las críticas, "hubo más divulgación de fake news" por parte de los medios tradicionales. Además, aseguró que "no se bajaron las marcas" que lo patrocinan.

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Dedicó el inicio del ciclo Nadie Dice Nada para ponerle fin a las versiones que circularon en las últimas horas. "Uno como cabeza de canal tiene que tomar decisiones y también tiene costos que uno tiene que afrontar. Hay errores, errores humanos que le pueden pasar a cualquiera", comenzó sobre la polémica.

Las disculpas a Jorge Messi y su familia

A su vez, aseguró que se comunicó con la familia Messi para pedir las correspondientes disculpas: "Hablamos con las personas que teníamos que hablar, pedimos las disculpas que teníamos que pedir, está todo recontra aclarado. Lo más importante es que las personas en cuestión están bien".

"Entonces, les saca bastante seriedad cuando el que se jacta de criticar y señalar con un dedo a alguien que se equivoca, porque sí, se equivocó, se pidió disculpas. Pero el que se jacta de eso, generando más fake news, no merece mi respeto ni el de nadie tampoco", dijo.

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Nico Occhiato habló en Luzu TV.

Nico Occhiato habló en Luzu TV.

Y destacó: "Hay algo que tenemos nosotros que todos los medios que ayer se jactaron de querer hacernos mierda, no lo van a tener nunca, que es una comunidad que se da cuenta de dónde hablamos".

Además, abordó la fake news de que al menos seis marcas dejaron de trabajar con ellos tras la polémica: "Y para todos los que se ponían contentos de que 'es el final de Luzu', no se bajó ninguna marca, seguimos acá, vamos a ir a los partidos. Y todo lo que se dijo también fue mentira".

Por último, Nico Occhiato volvió a aclarar que "se habló con quien se tenía que hablar, se pidieron las disculpas, está todo más que bien".

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