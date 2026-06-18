jueves 18 de junio de 2026
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18 de junio de 2026
Papelón.

Nico Occhiato repudió a Flor Peña por la fake news sobre Jorge Messi en Luzu

Flor Peña anunció en Luzu TV noticia de muerte del Jorge Messi, el papá de Lionel Messi, sin haber chequeado la información. Nico Occhiato salió al cruce.

Nico Occhiato contra Flor Peña.&nbsp;

Nico Occhiato contra Flor Peña. 

En pocas palabras

  • Error en vivo: La conductora Flor Peña anunció en Luzu TV la supuesta muerte de Jorge Messi, padre de Lionel, sin confirmación oficial.
  • Repercusiones: La noticia, difundida sin chequear, generó fuertes críticas y cancelaciones en redes sociales hacia la actriz.
  • Rectificación y disculpas: Minutos después, Peña aclaró que se trataba de una fake news y pidió disculpas, al igual que la producción de Luzu TV.
Resumen generado por Thinkindot AI

A pesar de que el estado de salud del papá del capitán de la Selección Argentina atraviesa un momento delicado y el rumor comenzó a circular con fuerza en las redes sociales, la conductora difundió la información en Luzu TV sin que existiera una confirmación oficial.

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“No quiero dar una mala noticia, pero acaba de morir el papá de Messi. ¿Fue algo repentino? ¿Qué información hay? ¡En medio del Mundial! Se va a tener que ir”, dijo Flor Peña.

El pedido de disculpas de Flor Peña y la respuesta de Nico Occhiatto

En pocos segundos, las sociales redes estallaron con críticas y cuestionamientos por la falta de verificación por parte de la reconocida actriz y conductora.

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Mientras numerosos usuarios la acusaron de haber replicado una delicada falsa noticia que circulaba desde la mañana de este jueves y que ningún otro medio dio por válida.

“Era una fake... Pedimos disculpas”, aclaró Flor Peña minutos después, pero ya la habían cancelado en redes. La producción de Luzu TV también se disculpó por el grave error en vivo.

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A través de su cuenta de X, Nico Occhiato dejó en claro su malestar por la difusión de una información sin confirmar y tomó distancia de lo sucedido.

“Quiero expresar que lo que acaba de suceder al aire de Luzu TV me indigna igual que a todos ustedes, no me representan a mí ni a lo que queremos transmitir desde nuestro trabajo. Mi desacuerdo es total”, escribió.

Lejos de minimizar la situación, Nico Occhiato aseguró que habrá consecuencias internas por el episodio. “Corresponde una revisión interna y una sanción contundente porque fue un error inadmisible para mi forma de comunicar”, agregó.

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