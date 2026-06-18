La salud de Jorge Messi: la familia salió a aclarar la situación con un fuerte comunicado

En los últimos días la salud de Jorge Messi acaparó toda la atención y el interés en la Argentina. La familia no se había pronunciado más allá de lo que dijo Lionel Messi post triunfo sobre Argelia. Sin embargo, ante preocupantes rumores que circularon este jueves, se conoció un comonunicado en el que se aclara la situación.
En los últimos días la salud de Jorge Messi acaparó toda la atención y el interés en la Argentina. La familia no se había pronunciado más allá de lo que dijo Lionel Messi post triunfo sobre Argelia. Sin embargo, ante preocupantes rumores que circularon este jueves, se conoció un comonunicado en el que se aclara la situación.