jueves 18 de junio de 2026
Escribinos
18 de junio de 2026
Atención.

La salud de Jorge Messi: la familia salió a aclarar la situación con un fuerte comunicado

En la mañana de este jueves comenzó a circular un preocupante rumor sobre el estado de salud de Jorge Messi, pero la familia salió rápidamente a desmentirlo.

La familia Messi salió a desmentir rumores sobre la salud de Jorge Messi.&nbsp;

La familia Messi salió a desmentir rumores sobre la salud de Jorge Messi. 

En los últimos días la salud de Jorge Messi acaparó toda la atención y el interés en la Argentina. La familia no se había pronunciado más allá de lo que dijo Lionel Messi post triunfo sobre Argelia. Sin embargo, ante preocupantes rumores que circularon este jueves, se conoció un comonunicado en el que se aclara la situación.

"La familia Messi informa que Jorge atraviesa una situación de salud. En estos momentos se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta", comienza el comunicado, que luego deja de manifiesto la indignación que sintieron en la familia del capitán de la Selección Argentina.

Lee además
Lionel Messi no pudo contener las lágrimas.
Mal momento.

El motivo secreto detrás del llanto de Lionel Messi en el festejo de un gol

Lionel Messi dejó en claro su postura.
Tajante.

¿Habrá séptimo Mundial para Leo Messi? "No, eso sí que no"

"Ante las versiones, rumores y especulaciones que han circulado en las últimas horas, la familia quiere expresar su profundo malestar por la falta de sensibilidad, respeto y escrúpulos con la que algunas personas ha tratado una situación estrictamente privada y familiar", agregan.

"Aclaramos, además, que únicamente su familia más cercana cuenta con información real y precisa sobre el estado de Jorge. Por lo tanto, cualquier versión, declaración e información que no provenga de la propia familia y sus canales correspondientes, no debe ser considerada válida ni veraz", explicó la familia de Lionel Messi.

El comunicado completo de la familia de Lionel Messi:

image

Temas
Seguí leyendo

El motivo secreto detrás del llanto de Lionel Messi en el festejo de un gol

¿Habrá séptimo Mundial para Leo Messi? "No, eso sí que no"

Occhiato repudió a Flor Peña por la fake news sobre Jorge Messi

Se restablece el servicio del tren Roca tras el caos de las primeras horas

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Demoraciones y cancelaciones en la Línea Roca.
Complicado.

Se restablece el servicio del tren Roca tras el caos de las primeras horas

Las más leídas

Te Puede Interesar

Marcelo Gallardo, su esposa y Alina Moine. 
¿Qué onda?

Gallardo está alojado en el mismo hotel con su esposa y Alina