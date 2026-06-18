La salud de Jorge Messi: la familia salió a aclarar la situación con un fuerte comunicado

La familia Messi salió a desmentir rumores sobre la salud de Jorge Messi.

En los últimos días la salud de Jorge Messi acaparó toda la atención y el interés en la Argentina. La familia no se había pronunciado más allá de lo que dijo Lionel Messi post triunfo sobre Argelia. Sin embargo, ante preocupantes rumores que circularon este jueves, se conoció un comonunicado en el que se aclara la situación.





"La familia Messi informa que Jorge atraviesa una situación de salud. En estos momentos se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta", comienza el comunicado, que luego deja de manifiesto la indignación que sintieron en la familia del capitán de la Selección Argentina.

"Ante las versiones, rumores y especulaciones que han circulado en las últimas horas, la familia quiere expresar su profundo malestar por la falta de sensibilidad, respeto y escrúpulos con la que algunas personas ha tratado una situación estrictamente privada y familiar", agregan.

"Aclaramos, además, que únicamente su familia más cercana cuenta con información real y precisa sobre el estado de Jorge. Por lo tanto, cualquier versión, declaración e información que no provenga de la propia familia y sus canales correspondientes, no debe ser considerada válida ni veraz", explicó la familia de Lionel Messi.

El comunicado completo de la familia de Lionel Messi: image

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