El motivo secreto detrás del llanto de Lionel Messi en el festejo de un gol

Lionel Messi lloró después del primer gol que le hizo a Argelia en el triunfo 3-0 de la Selección Argentina con un hat-trick del capitán del equipo en el debut del Mundial 2026. La reacción del rosarino llamó la atención de todos.

En Puro Show, en El Trece , explicaron que su angustia estaría relacionada con la salud de su papá, Jorge Messi, en medio de los rumores sobre el tema.

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“La verdad es que es una cuestión totalmente ajena a lo deportivo. Pasé unos días difíciles, complicados, pero estoy agradecido a toda la delegación y a todos mis compañeros porque estuvieron siempre, como siempre, al lado mío, dándome mucha fuerza para que esté bien. Nada más”, respondió Lionel Messi.

En el ciclo de El Trece Pampito comentó: “Hoy a la mañana lo escuchaba a Eduardo Feinmann en Radio Mitre y la verdad es que es muy fuerte”.

“Uno no entendía bien cuál era el motivo de la emoción de Messi. Obviamente siempre meter un gol es una emoción, pero no comprendíamos por qué esas lágrimas”, insistió el periodista.

Más detalles del duro momento de Lionel Messi

Pampito aclaró que “después él también hablaba en la conferencia de prensa de que estaba pasando por un momento bastante duro que no tenía que ver con lo deportivo. Feinmann contaba que es por un tema de salud del papá, Jorge Messi, lo que lo tiene muy preocupado y con la cabeza puesta ahí”.

“Así todo, miren lo groso que es, que aun preocupado por su papá, porque se mostró así y no tuvo problemas en mostrarse emocionado, metió tres goles e hizo un partidazo. Es una cosa increíble”, insistió Pampito.

Pochi coincidió: “A mí me sorprendió ayer en la conferencia cuando expresó algo emocional de su intimidad y de su vida privada, porque en general es bastante reservado y nunca se lo vio de esa manera”.