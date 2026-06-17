miércoles 17 de junio de 2026
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17 de junio de 2026
Es el amor.

La dedicatoria de Antonela Roccuzzo a Lionel Messi tras el triunfo ante Argelia

Antonela Roccuzzo compartió un posteo en las redes sociales con una amorosa dedicatoria a Lionel Messi, luego de los tres goles que marcó.

Antonela Roccuzzo y sus hojos.&nbsp;

Antonela Roccuzzo y sus hojos. 

“Vamoooos Argentina!!!! Con vos siempre @leomessi!!!! Sos increíble!!”, escribió Antonela Roccuzzo, acompañado con emojis de corazones, recorrió las redes en minutos y concentró miles de comentarios de hinchas de todo el mundo.

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El posteo de Antonela Roccuzzo.

El posteo de Antonela Roccuzzo.

Antonela Roccuzzo, de celeste y blanco

La rosarina había llegado al Arrowhead Stadium de Kansas City horas antes del partido junto a Thiago, Mateo y Ciro, de 13, 9 y 8 años respectivamente, los tres hijos que tuvo con el capitán de la Selección Argentina.

Para ir a alentar a la “Scaloneta” toda la familia eligió la camiseta titular albiceleste con el número 10 en la espalda. En el Mundial Qatar 2022, Antonela Roccuzzo y los hijos habían cambiado a la camiseta suplente como cábala tras la derrota inicial ante Arabia Saudita.

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