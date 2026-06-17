La dedicatoria de Antonela Roccuzzo a Lionel Messi tras el triunfo ante Argelia

Antonela Roccuzzo y sus hojos.

Luego de los tres goles de Lionel Messi en el debut de la Selección Argentina ante Argelia por el Mundial 2026, Antonela Roccuzzo publicó en su cuenta de Instagram varias fotos junto a sus tres hijos con un mensaje directo para su esposo.

“Vamoooos Argentina!!!! Con vos siempre @leomessi!!!! Sos increíble!!”, escribió Antonela Roccuzzo, acompañado con emojis de corazones, recorrió las redes en minutos y concentró miles de comentarios de hinchas de todo el mundo.

image El posteo de Antonela Roccuzzo.

Antonela Roccuzzo, de celeste y blanco La rosarina había llegado al Arrowhead Stadium de Kansas City horas antes del partido junto a Thiago, Mateo y Ciro, de 13, 9 y 8 años respectivamente, los tres hijos que tuvo con el capitán de la Selección Argentina.

Para ir a alentar a la “Scaloneta” toda la familia eligió la camiseta titular albiceleste con el número 10 en la espalda. En el Mundial Qatar 2022, Antonela Roccuzzo y los hijos habían cambiado a la camiseta suplente como cábala tras la derrota inicial ante Arabia Saudita.

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