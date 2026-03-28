Antonela Roccuzzo reveló qué fue lo más difícil de abandonar la Argentina

Antonela Roccuzzo fue la portada de la revista Harper's Bazaar México , donde brindó una íntima entrevista y habló como nunca antes sobre su historia personal junto a Lionel Messi . También se refirió a lo que más echa de menos de la Argentina .

La rosarina contó sobre uno de los momentos más difíciles de su vida al dejar la Argentina a los 19 años para comenzar una nueva etapa en Europa.

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“Fue difícil cuando me mudé a España porque en ese momento mi familia y mis amigas eran mi nido en donde yo me sentía protegida, pero, por otro lado, eso me ayudó mucho a crecer”, confesó Antonela Roccuzzo en la entrevista.

Antonela Roccuzzo explicó que el cambio implicó un desafío personal enorme. “Me retó a moverme, a resolver y a salir de mi zona de confort. Hay que tirar para adelante”, sostuvo.

Sin embargo, también dejó en claro que la distancia tuvo un costo emocional profundo. “Es duro dejar atrás tus raíces, pero siempre llevé a mi familia y mis costumbres en el corazón, en cada lugar diferente en el que he vivido”, aseguró, destacando cómo mantuvo viva su identidad argentina a pesar de los constantes cambios de país.

Incluso, contó un detalle que refleja ese fuerte lazo con sus orígenes: “La televisión que vemos en casa es la argentina, vayamos donde vayamos”.

Pero el punto más sensible de su relato llegó al hablar de la ausencia en momentos importantes. “No niego que es complicado estar lejos de la familia. Cuando te pasa algo y necesitas el abrazo de una hermana, charlar frente a frente con una amiga, o simplemente estar al lado de tus padres un domingo por la tarde”, expresó.

Y remató con una frase que resume el dolor de la distancia: “Es triste perderse de momentos que se van y no vuelven”. A lo largo de los años, la vida de Antonela Roccuzzo la llevó a vivir en distintos países como España, Francia y Estados Unidos, acompañado a Lionel Messi.