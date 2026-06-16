Los parches que usarán Messi, Dibu Martínez y Facundo Medina contra Argelia en el debut en el Mundial

La Selección Argentina , campeona en Qatar 2022, debutará esta noche en el Mundial 2026 de los Estados Unidos, México y Canadá. Lo hará desde las 22, en el Kansas City Stadium, frente a Argelia, en lo que será el puntapié para la defensa del título.

El primer mundial con 48 selecciones, además del cambio deportivo, marcará también una fuerte transformación comercial en la indumentaria de los futbolistas.

La FIFA, junto a la firma estadounidense Fanatics -que reemplazará a Panini-, esconden un nuevo modelo de negocio con la incorporación de parches en las mangas y pechos de las camisetas, que luego son retirados, catalogados e incorporados a tarjetas de edición limitada, muy valoradas en el mercado internacional de subastas.

Los parches de la Selección Argentina

En materia de parches, no habrá uno solo, sino varios y por distintos motivos. Los siete campeones mundiales lucirán el parche dorado. La mención es para Argentina, Brasil, Uruguay, Italia, Alemania, Inglaterra y Francia. El resto de los países lo tienen en negro o blanco, según la manga sea de color claro u oscuro.

José Manuel López Qué parche lucirá José Manuel López.

El parche Legacy es para los aquellos futbolistas que jugaron en cinco mundiales. Entre ellos figura Lionel Messi, y también el alemán Manuel Neuer (ya lo vistió ante Curazao), el portugués Cristiano Ronaldo, el croata Luka Modric, el mexicano Guillermo Ochoa (suplente con Sudáfrica) y el japonés Yuto Nagatomo (no ingresó frente a Países Bajos).

Debutantes con pertenencia en la región

Por debajo del logo del Mundial hay jugadores que llevarán el parche de Debutante, solo para la primera vez. Son 10, entre ellos el ex Lanús José Manuel López y el lomense Facundo Medina. Completan Juan Musso, Gerónimo Rulli, Valentín Barco, Marcos Senesi, Giuliano Simeone, Nicolás Paz, Nicolás González y Giovani Lo Celso.

Si un futbolista parte de un plantel mundialista no sumó minutos, le corresponde usarlo. Esto corre para Lo Celso o Rulli, integrantes de los planteles de 2018 y 2022. Además, si usan el parche una vez, ya no corresponde que vuelvan a hacerlo.

También habrá un parche para los ganadores del Golden Glove. Lo llevará Emiliano Dibu Martínez, por haber ganado el premio al mejor arquero del Mundial 2022. Los otros son Manuel Neuer y Thibaut Courtois, el primero en tenerlo pese a que Alemania jugó antes que Bélgica. ¿El motivo? Por que en la goleada 7-1 ante Curazao, Neuer tuvo el parche Legacy, por lo que se estima que el Golden Glove lo estrenará contra Costa de Marfil.