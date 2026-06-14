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Orgullo lomense.

La infancia de Facundo Medina en Fiorito: ¿de Los Gauchitos a titular en el debut en el Mundial?

Gonzalo Leguizamón, excompañero de Facundo Medina, recordó y dio detalles del paso del defensor de la Albiceleste por el emblemático club de Lomas de Zamora.

Diario La Unión | Matías Mazzocchi
Por Matías Mazzocchi
Facundo Medina, de Fiorito al Mundial 2026.

Facundo Medina, de Fiorito al Mundial 2026.

En silencio, pero con sólidas actuaciones y un destacado presente en el fútbol de Francia, Facundo Medina fue convocado por la Selección Argentina para disputar el Mundial 2026, cumpliendo así el sueño que tiene todo nene que desea ser futbolista profesional: representar a su país en una Copa del Mundo. ¿Será titular contra Argelia en el debut? Todo indica que sí.

En su caso, el deseo empezó a tomar forma en las calles de Fiorito, las mismas que vieron crecer a Diego Maradona, y también en el club Los Gauchitos de Fiorito, donde el lateral izquierdo del seleccionado nacional -posible titular en el debut ante Argelia- dio sus primeros pasos y aprendió a patear la pelota.

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“Tenía personalidad y mucho carácter, siempre iba al frente como loco. Físicamente también marcaba una diferencia, ya era el grandote del grupo y jugaba en todas las posiciones”, comentó Gonzalo Leguizamón, amigo de la infancia del defensor del Olympique de Marsella y compañero de la categoría 99 de Los Gauchitos.

los gauchitos
Así luce actualmente la cancha de

Así luce actualmente la cancha de "Los Gauchitos", donde Medina aprendió a jugar al fútbol.

“Siempre fue muy profesional, desde chico tuvo eso, y también muy serio, tanto en la cancha como en la calle. No le gustaba que lo cargaran”, agregó Gonzalo.

El vínculo entre ellos, como con el resto de los nenes del barrio, se forjó por medio de la pelota. “Estábamos todo el día jugando a la pelota, si no era en el club era en la calle”, recordó, e inmediatamente, apelando a su memoria, profundizó: “Siempre se notó que estaba un paso más adelantado que los demás”.

En Los Guachitos, el hombre de la Selección Argentina fue entrenado por Daniel Flores y Moisés “el Indio” González, dos referentes que tuvo este emblemático club de barrio de Fiorito. Y sobre lo que aprendió en el potrero, Gonzalo fue claro: “Desde chico sabía usar el cuerpo, siempre aprovechó su porte. Lo mismo que se le ve hacer en los partidos de Olympique de Marsella y en la Selección lo mostraba en el barrio cuando teníamos 12 años”.

Revolución por la citación de Medina a la Selección Argentina para disputar el Mundial 2026

Desde que se oficializó la lista de 26 futbolistas que entregó Lionel Scaloni, Fiorito vive una fiesta y celebra el logro de uno de los vecinos más reconocido que tiene, como lo hizo en su momento con Diego Maradona y Héctor Yazalde, los otros representantes que tuvieron en los Mundiales.

mural medina fiorito
Facundo Medina ya tiene su mural en Fiorito.

Facundo Medina ya tiene su mural en Fiorito.

“Esto provocó una revolución en el barrio, fue furor”, comentó Gonzalo. Y en ese sentido, contó lo que significa para los más chicos, especialmente para lo que entrenan en el club todas las semanas. “La mayoría no conocían esta historia y cuando se enteraron se volvieron locos. Nos llenaron de preguntas a los más grandes, a los que compartimos momentos con Facu. Y está bueno que se genere eso porque los nenes se motivan más. Es lindo saber que un futbolista como Medina practicó en la misma cancha que lo hacen ellos, en el mismo vestuario”, destacó.

"Los Gauchitos", un club emblemático de Fiorito

Además de Medina, por los pasillos del club pasaron miles de nenes que se criaron en el barrio. Desde que empezó a funcionar en 1988, cumplió un rol importante dentro de la comunidad y hoy disfruta de un gran momento, con más de 200 personas practicando diferentes actividades.

Actualmente, en el Club Social, Cultural y Deportivo Los Guachitos, aunque más conocido como “Los Gauchitos de Fiorito”, se dictan clases de hockey, patín, vóley, handball y extaflow, entre otras. “El club está en un gran momento y lleno de movimiento”, celebró Leguizamón, quien actualmente es el secretario de la emblemática entidad barrial donde Facundo Medina, hoy representante de la Selección Argentina en el Mundial 2026, dio sus primeros pasos en el fútbol.

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