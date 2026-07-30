viernes 31 de julio de 2026
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30 de julio de 2026
Contundente.

Otra conferencia de prensa picante del DT de Cienciano tras eliminar a Lanús

Tras ganarle 4 a 0 a Lanús, Horacio Melgarejo se mostró molesto por las criticas y dejó un momento imborrable en la conferencia de prensa.

El DT de Cienciano fue categórico tras los cuatro goles a Lanús.

El DT de Cienciano fue categórico tras los cuatro goles a Lanús.

Horacio Melgarejo, el DT de Cienciano, volvió a dejar una conferencia de prensa para el recuerdo, luego de la histórica victoria ante Lanús por 4 a 0, con la que dio vuelta la serie y avanzó a los octavos de final de la Copa Sudamericana.

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“Miedo tenía yo cuando me levantaba a la madrugada y me cruzaba a mi suegra”, fue una de las declaraciones que más llamaron la atención. Y la otra que generó impacto fue la siguiente: “Taco alto para las quinceañeras, acá hay que meter con zapatos de mujer, pero con tacos de aluminio”.

Cienciano sorprendió a Lanús y avanzó en la Copa Sudamericana.

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Ahora lo volvió hacer. Después de la histórica clasificación de su equipo a los octavos de final, y tras golear por 4 a 0 al último campeón de la competencia, dejó otra conferencia inolvidable.

Mientras respondía las diferentes preguntas con la felicidad de victoria, llegó una que le molestó y fue respuesta sorprendió a todos los que estaban presentes en el estadio Inca Garcilaso de la Vega.

Un periodista, sin poner en consideración que el equipo había marcado cuatro goles, le consultó lo siguiente: “¿Qué considera que deben mejorar en la definición?”. Y esto desató el enojo del DT argentino. “¿Qué tenemos que mejorar para hacer más goles? ¡Nos vemos, gente! ¡Gracias a todos!”. Al instante, se levantó y se retiró de la conferencia.

Melgarejo, Lanús y otro momento imborrable

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