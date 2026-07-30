Otra conferencia de prensa picante del DT de Cienciano tras eliminar a Lanús

Horacio Melgarejo , el DT de Cienciano , volvió a dejar una conferencia de prensa para el recuerdo, luego de la histórica victoria ante Lanús por 4 a 0 , con la que dio vuelta la serie y avanzó a los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Hace una semana, en la Fortaleza de Guidi y Cabrero, el entrenador argentino había mostrado su impronta al momento de hablar con los periodistas , con frases que rápidamente se viralizaron en las redes sociales.

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“Miedo tenía yo cuando me levantaba a la madrugada y me cruzaba a mi suegra”, fue una de las declaraciones que más llamaron la atención. Y la otra que generó impacto fue la siguiente: “Taco alto para las quinceañeras, acá hay que meter con zapatos de mujer, pero con tacos de aluminio”.

Ahora lo volvió hacer. Después de la histórica clasificación de su equipo a los octavos de final, y tras golear por 4 a 0 al último campeón de la competencia, dejó otra conferencia inolvidable .

Mientras respondía las diferentes preguntas con la felicidad de victoria, llegó una que le molestó y fue respuesta sorprendió a todos los que estaban presentes en el estadio Inca Garcilaso de la Vega.

Un periodista, sin poner en consideración que el equipo había marcado cuatro goles, le consultó lo siguiente: “¿Qué considera que deben mejorar en la definición?”. Y esto desató el enojo del DT argentino. “¿Qué tenemos que mejorar para hacer más goles? ¡Nos vemos, gente! ¡Gracias a todos!”. Al instante, se levantó y se retiró de la conferencia.

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