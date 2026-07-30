Qué pasará con la madre adolescente de Lomas de Zamora detenida por el crimen de su hija

El caso es investigado por la Justicia de Lomas de Zamora.

La Justicia de Lomas de Zamora avanza en la investigación por la muerte de Alaia Galarza, la beba de un año y siete meses que habría sido asesinada a golpes en Villa Rita : una de las principales incógnitas pasa por el futuro judicial de su madre, una adolescente de 17 años que permanece detenida junto a su pareja, señalado como el padrastro de la víctima.

La joven fue aprehendida luego de que el personal médico advirtiera que su hija tenía golpes en el cuerpo, y descartara la versión inicial de un accidente doméstico.

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Según pudo averiguar La Unión , debido a que la acusada es menor de edad, el expediente que la involucra fue remitido a la UFI 1 del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de Lomas de Zamora , que deberá resolver su situación procesal en el marco del régimen penal aplicable a adolescentes.

En tanto, la investigación contra Lionel Martínez , de 20 años y pareja de la adolescente, continúa en la UFI 17, encabezada por la fiscal Marcela Juan . El joven está imputado por "homicidio agravado por el vínculo" y permanece detenido.

En los próximos días la adolescente será sometida a distintas medidas procesales, entre ellas la declaración indagatoria y pericias interdisciplinarias, mientras el fiscal reúne pruebas para determinar el grado de responsabilidad que tuvo en la muerte de su hija.

El acusado fue trasladado al Destacamento de Villa Rita.

La beba asesinada

El caso salió a la luz el martes pasado, cuando Lionel Martínez, de 20 años, llegó con Alaia Galarza en brazos a la Unidad Sanitaria de Santa Marta.

Según relató, la beba de un año y siete meses se había caído de la cama y había dejado de respirar. Sin embargo, los médicos constataron que la niña ya había fallecido y advirtieron que presentaba múltiples lesiones incompatibles con la versión de un accidente doméstico.

Ante las sospechas, el personal de salud dio aviso a la Policía y el padrastro fue detenido por personal policial del Destacamento de Villa Rita.

Horas más tarde, la autopsia preliminar confirmó que la muerte había sido provocada por una golpiza, por lo que la fiscal Marcela Juan ordenó la detención del joven y la aprehensión de la madre de la víctima, Jennifer Luján M., de 17 años.