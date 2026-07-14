martes 14 de julio de 2026
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14 de julio de 2026
Preocupación.

La jauría de Llavallol volvió a atacar: "Llevaban un gato muerto entre los dientes"

Un nuevo testigo refuerza las denuncias sobre el accionar de los perros que desde hace meses son acusados de matar mascotas en Llavallol, Temperley y Turdera.

Una de las imágenes de la jauria, captada meses atrás por una cámara de seguridad.

Una de las imágenes de la jauria, captada meses atrás por una cámara de seguridad.

"El viernes de la semana anterior mataron a tres gatos. Una madrugada estaba sobre La Huella, a las 4.30, esperando el colectivo, y venían todos juntos. Uno de ellos traía desde el lado de Garibaldi un gato muerto entre los dientes. Fue un horror", relató una vecina a La Unión.

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En su relato, la testigo contó que los perros fueron vistos nuevamente en la zona del Arroyo del Rey, entre las calles Victoria y 24 de Noviembre, un sector que desde hace tiempo aparece mencionado por distintos vecinos como el posible punto de donde salen los animales.

Según la vecina, la escena fue impactante y volvió a demostrar el comportamiento agresivo de la jauría, que suele aparecer durante la noche o la madrugada y desaparecer durante el día.

Una de las imágenes de la jauria, captada meses atrás por una cámara de seguridad.

Una de las imágenes de la jauria, captada meses atrás por una cámara de seguridad.

Además del nuevo ataque, el testigo aseguró que los perros no serían callejeros y señaló una zona específica donde cree que viven. "No se sabe quiénes son sus dueños, pero sobre el arroyo, entre Victoria y 24 de Noviembre, ellos están ahí. Son de ahí, nada más. El lugar es ese", sostuvo.

La jauría: una problemática que se repite

No se trata de un hecho aislado. Durante los últimos meses, numerosos vecinos denunciaron la presencia de una jauría que recorre distintos barrios de Llavallol, Temperley y Turdera durante la noche y que habría atacado y matado a perros y gatos.

Uno de los casos que más repercusión tuvo fue el de un gato encontrado muerto en la Plaza Carlos Pellegrini, además de otros testimonios de vecinos que afirmaron haber visto a los animales persiguiendo y despedazando mascotas.

Pese a la reiteración de los episodios, todavía no fue posible identificar al propietario de los perros. Según pudo averiguar este medio, las autoridades ya fueron advertidas sobre la situación, aunque la principal dificultad sigue siendo establecer con precisión el lugar donde permanecen los animales durante el día y determinar quién es el responsable de ellos.

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