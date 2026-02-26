Se llevó el gato de una vecina de Temperley y quedó filmado: "Roba para regalarle a la novia"

Una vecina de Temperley acusó a un hombre de haberle robado a su gata de la puerta de su casa, y de no querer devolverla, a pesar de que fue reconocido gracias a las cámaras de seguridad del barrio, que lo filmaron.

En diálogo con La Unión , Vanesa, la víctima del caso, contó que la persona que se llevó a "Pinina" sería un sujeto con problemas psiquiatricos que "roba para regalarle a la novia".

"Cuando tuve la filmación de las cámaras de mi cuadra, ahi vimos que era él. Es una persona que rodea mucho nuestro barrio y se lleva lo que no es de él tan solo por el hecho que a su novia le gusta y este la complace robando", aseguró a este medio.

Según explicó, el autor del robo de su mascota "hace eso con todo lo que le gusta a ella, ya sea animal , plantas, o lo que vea a su alcance", y se negaría a devolverlo.

El video del robo

A pesar del video, el hombre se opuso a devolver al animal. Sin embargo, Vanesa contó con la ayuda de los vecinos, que lo recuperaron y se la devolvieron. "Ellos viven en una casa tomada. Los vecinos aprovecharon que no estaban, y recuperaron a mi bebé", comentó.

El hecho ocurrió el 12 de febrero pasado en la calle Liniers, casi esquina Suárez, en el barrio Inglés de Temperley. Allí se ve cuando el ladrón se lleva a "Pinina".

"La gata es muy conocida en el barrio por ser tan dócil, libre y este ahora me obliga a que la tenga encerrada. Solo espero no se me enferme por tener que cambiarle su hábito de vivir por que el anda rondando siempre por el barrio", lamentó Vanesa.