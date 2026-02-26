jueves 26 de febrero de 2026
Video.

Se llevó el gato de una vecina de Temperley y quedó filmado: "Roba para regalarle a la novia"

La mujer pudo recuperar a su mascota. El video de una cámara mostró cómo se la llevó de la puerta de su casa. Alertan a los vecinos sobre el ladrón.

El robo del gato en el barrio Inglés de Temperley quedó filmado.

Una vecina de Temperley acusó a un hombre de haberle robado a su gata de la puerta de su casa, y de no querer devolverla, a pesar de que fue reconocido gracias a las cámaras de seguridad del barrio, que lo filmaron.

En diálogo con La Unión, Vanesa, la víctima del caso, contó que la persona que se llevó a "Pinina" sería un sujeto con problemas psiquiatricos que "roba para regalarle a la novia".

Uno de los vecinos les pudo sacar una foto.
"Cuando tuve la filmación de las cámaras de mi cuadra, ahi vimos que era él. Es una persona que rodea mucho nuestro barrio y se lleva lo que no es de él tan solo por el hecho que a su novia le gusta y este la complace robando", aseguró a este medio.

Según explicó, el autor del robo de su mascota "hace eso con todo lo que le gusta a ella, ya sea animal , plantas, o lo que vea a su alcance", y se negaría a devolverlo.

El video del robo

A pesar del video, el hombre se opuso a devolver al animal. Sin embargo, Vanesa contó con la ayuda de los vecinos, que lo recuperaron y se la devolvieron. "Ellos viven en una casa tomada. Los vecinos aprovecharon que no estaban, y recuperaron a mi bebé", comentó.

El hecho ocurrió el 12 de febrero pasado en la calle Liniers, casi esquina Suárez, en el barrio Inglés de Temperley. Allí se ve cuando el ladrón se lleva a "Pinina".

"La gata es muy conocida en el barrio por ser tan dócil, libre y este ahora me obliga a que la tenga encerrada. Solo espero no se me enferme por tener que cambiarle su hábito de vivir por que el anda rondando siempre por el barrio", lamentó Vanesa.

