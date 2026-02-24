Una vecina de Turdera busca a su mascota: teme que haya sido víctima de la jauría que ataca de noche

Una vecina de Turdera está desesperada por su mascota, una gata llamada "Katy", que tiene un año y medio y está desaparecida desde el lunes: "Tengo miedo de que la haya agarrado la jauría que ataca de noche en la zona", expresó.

En diálogo con La Unión , Camila , contó que su gata se perdió sobre la Avenida 9 de Julio al 1000, y la describió como "de color tricolor, de pelo cortito de la castración para que la distingan".

Luz, cámara, acción "Una casa con dos perros": un drama familiar en la crisis del 2001

MALTRATO ANIMAL Perros abandonados en Lomas: "Es un acto de crueldad por donde se lo mire"

"No es una gatita de irse jamás, por eso tengo miedo. Espero que no la hayan agarrado esos perros, se hayan llevado el cuerpito o alguien encontró el cuerpito y la embolsó", manifestó angustiada. Sin embargo, no pierde la esperanza de encontrarla sana y salva.

Sobre la manada de perros que ataca en Turdera , Temperley y Llavallol , contó que los vio por última vez hace casi un mes. "Yo los encontré en la esquina de mi casa agarrando a un gato, lo mordian entre todos fue desesperante. Les tiré piedras y cosas para que lo soltaran y salieron corriendo", recordó.

Para aquellos que tengan información sobre "Katy", pueden comunicarse al número 1123674793. "Por favor, si alguien la ve envíenme un WhatsApp", agregó.

Jauría-Turdera (1) La dueña de "Katy" teme que la gata haya sido víctima de la jauría que ataca de noche en Turdera, Temperley y Llavallol.

La jauría que ataca de noche

El año pasado, durante varios meses, vecinos de Temperley, Turdera y Llavallol reportaron la presencia de un grupo de perros que "salen de noche" a cazar a otras mascotas, pero a pesar de los diferentes testimonios y las denuncias, nunca pudieron identificar al dueño.

En las últimas semanas, la ausencia de los perros generó cierto alivio. Sin embargo, nunca se dejaron de reportar casos del todo y cuando parece que desaparecieron, vuelven a atacar.

En la mayoría de los casos, la jauría atacó gatos y perros. No obstante, en una oportunidad, una mujer contó a este medio que estuvo a punto de ser mordida por uno de ellos cuando sacaba la basura, en la vereda de su casa, en Turdera. Incluso llegaron a afirmar que eran "adiestrados".