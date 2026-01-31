sábado 31 de enero de 2026
Indignación.

Buscan identíficar en Banfield al "tirador anónimo" que les dispara a los gatos y perros

El tirador estaría entre las calles Campos, Pintos, Capdevilla y Matheu. Sin embargo, los vecinos de Banfield todavía no pudieron determinar su identidad.

Una de las mascotas heridas en Banfield.

A más de una semana de que los vecinos de Banfield hayan alertado sobre la presencia de un "tirador anónimo" que les dispara a sus mascotas con un rifle de aire comprimido, el autor de los aberrantes hechos todavía no pudo ser identificado.

Más allá de que durante los últimos días no se volvieron a reportar casos de gatos y perros lastimados por la misteriosa persona, los damnificados permanecen en alertas y continúan la campaña por redes sociales para descubrir de quién se trata.

Todo comenzó con la aparición de pajaritos muertos en los patios de las casas y otros animales heridos de bala. Según contaron los propios vecinos, todo ocurre en la manzana que está entre las calles Campos, Pintos, Capdevilla y Matheu.

Al realizarles estudios a las mascotas, notaban que habían sido heridas con balines de un rifle de aire comprimido. Las radiografías no dejan lugar a dudas. Fue así como se dieron cuenta que dentro de la misma cuadra hay alguien que les dispara, pero no saben quién es ni dónde vive.

Los vecinos creen que el tirador efectúa los disparos desde alguna casa ubicada por Campos y Pintos, posiblemente desde alguna terraza a una distancia de 50 metros. Por ahora, no tienen confirmación. Lo cierto es que mucha gente dejó de salir al patio por miedo a recibir algún disparo.

tirador
El flyer compartido por los vecinos de Banfield afectados.

Los vecinos se organizan para encontrar al acusado

La gente del barrio difundió el caso en grupos de vecinos de Lomas de Zamora. Crearon una cuenta de Instagram y un correo electrónico para quienes puedan aportar datos que permitan identificar al tirador de Banfield.

"Estamos armando una demanda colectiva entre los vecinos afectados, ya que sufrimos esta situación hace años y nadie puede hacer nada para detener a esta persona", expresaron.

“Necesitamos de la colaboración de todos para dejar de vivir este infierno”, insistieron, y alertaron del peligro en el que viven: “Hoy son nuestras mascotas, mañana pueden ser nuestros hijos”.

Por cualquier información, enviar mensajes por los siguientes medios:

Por  Damián Grassi