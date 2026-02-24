martes 24 de febrero de 2026
De festejo.

El cumple de 99 de Mirtha Legrand: las "mesas rotativas" y el inesperado faltazo

Mirtha Legrand celebró su cumpleaños y en el programa de Moria Casán se conocieron todos los detalles de la celebración, incluyendo un gran ausente.

Mirtha Legrand festejó su compleaños.&nbsp;

Mirtha Legrand celebró sus 99 años y la celebración se convirtió en el gran evento del año y en el programa de Moria Casán revelaron todos los detalles, incluyendo cómo se organizaron las mesas y cuáles fueron los grandes ausentes.

“Fueron rotando. En un momento estaba Marcela Tinayre y Nacho Viale. Patricia Bullrich, después Polino, Campanella, Rottenberg y su mejor amiga Amalia”, contó Gustavo Méndez.

Según revelaron, los invitados se levantaban y se iban intercambiando lugares alrededor de la conductora. “Era tipo una calesita. Todos se levantan y se van sentando”, explicaron al aire.

La fiesta contó con ocho mesas y, ante el pronóstico de lluvia, se montó un gazebo para proteger a los invitados. Nacho Viale fue el primero en llegar y Juana Viale “escabulló como para no dar nota”, según contaron.

Antes de entrar en los detalles picantes, Moria Casán reveló el gesto que tuvo con la cumpleañera, a quien no quiso llamar por teléfono para no molestar.

“Le mandé solamente todo lo que había dicho a la mañana de ella. Con eso está bien. Y que le deseaba la temporalidad infinita”, aclaró.

Mirtha Legrand y su hija Marcela.

El ausente en la fiesta de Mirtha Legrand

El dato más explosivo de la noche fue, sin dudas, la ausencia de Mauricio Macri. El expresidente estaba invitado, pero no asistió y, según contaron, fue “sin aviso”.

“Podemos decir que culpa este programa el señor Mauricio Macri no fue al cumpleaños de Mirta Legrand”, ironizó Gustavo Méndez.

Esta ausencia se debió a los rumores que lo vinculan sentimentalmente con distintas mujeres. “Tenía tres frentes abiertos mínimo”, deslizaron y revelaron que habría sido vinculado a Natalia Graciano y a Chloé Bello.

