Prime Video estrena "La Caja Azul", una película con Luisana Lopilato

“La Caja Azul”, una película con Luisana Lopilato y Gustavo Bassani con dirección de Martín Hodara, se estrena el próximo viernes en Amazon Prime Video. La historia se trata del nuevo thriller psicológico que está inspirado en las aplicaciones de citas.
Además de protagonizar esta producción Gustavo Bassani forma parte de la producción ejecutiva. El elenco se completa con Jean Pierre Noher y Pedro Merlo.
La Caja Azul sigue a Pablo (Gustavo Bassani), un joven millonario que vive recluido en la Patagonia después de haber quedado marcado por un trágico accidente automovilístico. Su rutina cambia cuando conoce a Lara (Luisana Lopilato) a través de una app de citas que propone un peculiar juego: el intercambio de un misterioso objeto conocido como “la caja azul”.
A medida que la relación entre ambos se vuelve cada vez más intensa y Lara logra sacar a Pablo de su aislamiento, una advertencia anónima comienza a poner en duda su identidad y cuáles son sus verdaderas intenciones.
Lo que comienza como una conexión íntima pronto se transforma en un inquietante juego psicológico de manipulación y sospecha, en el que Pablo deberá enfrentarse tanto a su pasado como a la verdadera naturaleza de la mujer de la que cree estar enamorándose. Cuando la confianza empiece a resquebrajarse, Pablo tendrá que descubrir quién es realmente Lara… antes de que sea demasiado tarde.